В Минске прошли «Гонки на драгонботах»

Впервые в Беларуси прошли «Гонки на драгонботах» – многоместных каноэ в виде драконов. Республиканские соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие студенты белорусских вузов. За победу боролись 17 экипажей, в состав каждого из них вошли 10 гребцов, а также рулевой и задающий ритм барабанщик. Длина дистанции – около 200 метров.

Иван Лапунов, курсант Академии МВД Беларуси: Такой сбор команд со всех университетов Республики Беларусь, минских и отдельных – это хороший повод проявить себя командам, сплотиться. Я сам занимался лично греблей. Мы активно готовились в тренажерном зале, подбирали тактику.

Александр Богданович, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта: Так как гребля на байдарках каноэ – это очень сложный вид спорта, не каждый может попробовать, то есть альтернатива гребли. Это гребля на драгонботах. Для того, чтобы вузы могли проявить себя как командную игру, также и посоревноваться с другими вузами, посмотреть маленькую лигу, создать по командным видам спорта в гребле на драгонботах.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Уверен, что эта традиция будет продолжена и она понравится и зайдет нашим студентам. Важно не сильно грести, важно грести вместе, слаженно.

История этого вида спорта началась более 2000 лет назад в Китае. Сегодня в Поднебесной гонками на драгонботах увлекаются около 50 миллионов человек, также они популярны в Европе, Канаде и США. На международных спортивных фестивалях ежегодно выступают более 200 команд из разных стран. Гонки на драгонботах вошли в программу Всемирных игр 2025 года.