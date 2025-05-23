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Белорусские батутисты заняли весь пьедестал на соревнованиях в России

23 мая 2025 18:38
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Белорусские батутисты показали класс в первый день финалов Кубка заслуженного тренера СССР Виталия Дубко. В мужских синхронных прыжках подопечные Ольги Власовой заняли весь пьедестал. При этом на награды претендовали 187 спортсменов из 6 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские батутисты заняли весь пьедестал на соревнованиях в России-1

Вне конкуренции оказались лидеры национальной команды – Иван Литвинович и Андрей Буйлов. Интересно, что в финал они вышли не с первым результатом. Однако в главной стадии исполнили программу шикарно. Остальные претенденты остались далеко позади. Вторую сумму баллов от судей получили наши же Себастьян Станкевич и Станислав Яскевич. Бронзой обзавелись Иван Мельников и Игорь Миниахметов. 

В женской части соревнований на третью ступень пьедестала поднялись Екатерина Ершова и Злата Миниахметова. Но и на этом белорусы не остановились. В зачете среди юниоров у нас еще 8 медалей.

# Батут # Спортивные соревнования

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