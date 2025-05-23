Определились последние медалисты волейбольного турнира «Мяч над сеткой»

В финальном поединке широкомасштабного республиканского проекта Президентского спортивного клуба «Мяч над сеткой» среди девочек 2009 года рождения играли столичная дружина «Минск» и Гродненский «Коммунальник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На кону стоял самый большой кубок. Поэтому борьба получилась очень острой и эмоциональной. Несмотря на итоговый счет – 3:0, предсказать сильнейшего было невозможно до последнего. В итоге фортуна улыбнулась гостьям. У парней не было равных хозяевам паркета. К слову, клуб «Минск» – лидер по завоеванным трофеям в волейбольной лиге среди разных возрастов. Лучшим игроком команды в этом сезоне признан Томас Жукович. Отметим, регламент позволяет участникам выступать на протяжении шести лет, за это время они имеют возможность проявить себя и дорасти до юниорской сборной страны.

Марина Будай, тренер ВК «Минск»: Мы в этом году стали четырехкратными победителями детской лиги и из года в год становится нам все тяжелее удерживать наше звание, наш титул. Все команды добавляют, ребята растут и действительно растет хорошее поколение мальчишек, которые не только по хорошему подбору, но и по своему желанию играть в волейбол, по своей преданности спорту.

Анастасия Карнач, специалист по развитию детско-юношеского спорта Белорусской федерации волейбола:

Хотелось бы выразить огромную благодарность детским тренерам, которые продолжают работать на благо нашей страны, готовят спортивный резерв. Уровень детей очень высокий. Судьям приходилось считать не только соотношение партий, но и количество мячей. И некоторые команды выигрывали с коэффициентом 0,02.

В рамках турнира, Президентский спортивный клуб подвел итоги конкурса «Суперлиберо», где определились победители в 10 категориях. Выполнить задания мог каждый – от ребенка до пенсионера. Сезон «Мяча над сеткой» завершен. Новый отсчет будет дан осенью.