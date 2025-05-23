В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» из столицы

От выпуска хлебобулочных изделий до производства газового оборудования. В городской Ратуше наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» из Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От выпуска хлебобулочных изделий до производства газового оборудования. В городской Ратуше наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» из Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это 25 столичных предприятий и почти 50 наименований продукции. Среди них – промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, а также продукция производственно-технического назначения. Представители города отметились в четырех номинациях. Также определенным продуктам присвоили статус «Новинка года», «Стабильное качество», «Лучший в отрасли» и «За успехи в импортозамещении».
Ирина Кононова, главный технолог предприятия «Минскхлебпром»:
Объем производства пятью хлебозаводами КУП «Минскхлебпром» составляет порядка 180 тонн хлебобулочных изделий и до 10 тонн кондитерских изделий в сутки. Огромное внимание к качеству и безопасности выпускаемой продукции. На каждом из хлебозаводов у нас действуют аттестованные производственно-технологические лаборатории. Осуществляется постоянный контроль качества, начиная от входного контроля сырья и заканчивая контролем готовой продукции, которая поступает непосредственно потребителям.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Конечно же, мы анализировали экономические показатели предприятий. Сегодня вы видите предприятия города Минска и частной формы собственности, и государственной формы собственности. Все в тесных кооперационных связях взаимодействуют. Вот сегодня мы обсуждали еще какие-то новинки, которые мы в следующем году, я уверена, запустим на рынок Республики Беларусь.
Елена Моргунова, председатель государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Отрадно, что производители нашей республики отмечают стабильное качество, которое постоянно расширяется новинками определенными. Причем новинки это инновационные, новые механизмы, новые подходы, новые технологии, научная составляющая присутствует. Это говорит о развитии предприятий, соответственно о развитии нашей экономики.
Конкурс проводится с 2002 года. На протяжении этого времени он остается площадкой для поддержки и развития отечественных производителей.