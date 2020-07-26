Шпаковский: то есть вместо того, чтобы работать, мы продолжим заниматься выборами, возвратом Конституции 1994-го?

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Шпаковский, политолог:

Очень инфантильная программа, если она действительно ими разрабатывалась. А если некие, так сказать, кукловоды или кураторы подбросили эти тезисы, то совершенно понятно, зачем они это делают. С целью ослабления нашего государства. То есть вместо того, чтобы собраться, работать, выжить в очень сложных условиях, мы продолжим заниматься выборами, возвратом Конституции 1994 года, какими-то люстрациями, посадками. Ну, если честно, – это анархия и хаос.