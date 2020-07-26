Сергей Клишевич: мы вообще привыкли к нападкам в наш адрес, потому что это по большей части обычные провокаторы

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы вообще привыкли к таким нападкам в наш адрес, потому что понимаем, что это по большей части даже и не люди, обычные простые люди наши вот таким образом выражают свое мнение, а обычные провокаторы (либо боты так называемые), которые действуют по сути дела, как мы знаем, из-за рубежа. Их задача – ввести в такой психологический стресс, вывести из равновесия. Вот это их главная цель.

Понимая все это, конечно же, мы ко всему этому относимся спокойно. Потому что мы работаем с коллективами, с нашей молодежью. Встречаемся, общаемся, видим реальное отношение, реальное положение дел.