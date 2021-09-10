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Шпаковский о форуме «Беларусь адзіная»: это было полезно как возможность обозначить существующие региональные проблемы

10 сентября 2021 17:45
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Новости Беларуси. От экономики до демографии, от идеологии до конституционной реформы – такую широкую проблематику обсуждали участники форума «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 сентября эксперты, которые участвовали в марафоне, подвели итоги региональных встреч.

Шпаковский о форуме «Беларусь адзіная»: это было полезно как возможность обозначить существующие региональные проблемы-1

Александр Шпаковский, политолог:
Конечно, для нас это было полезно как для исследователей, а для наших коллег это было полезно как возможность дополнительно декларировать свою позицию, обозначить существующие региональные проблемы, высказать мнение по актуальным вопросам государственного строительства на уровне республики. То есть это не была какая-то учеба или семинар в общепринятом выражении. Это, скорее, было исследование фокус-группы, инклюзивное наблюдение, дискуссия, в рамках которых и та, и другая сторона находились в равных позициях и взаимно обогащали с точки зрения интеллектуального знания.

Шпаковский о форуме «Беларусь адзіная»: это было полезно как возможность обозначить существующие региональные проблемы-4

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Шпаковский # Фотофакт

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