Дмитрий Басков покинул пост председателя ФХБ

Новости Беларуси. Дмитрий Басков покинул пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Решение было принято в интересах белорусского хоккея. Такая информация содержится на официальном сайте общественного объединения.

«В связи с необоснованным грубым давлением Дмитрий Басков сегодня написал заявление об уходе из Федерации хоккея Беларуси. К спорту, к хоккею, к выполнению непосредственных обязанностей это решение не имеет никакого отношения - по сути, Дмитрий Басков пошел на вынужденную меру, чтобы не навредить виду спорта», – говорится на сайте ФХБ.

«На днях Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Дмитрия Баскова на пять лет, этому решению якобы предшествовало некое десятимесячное расследование, но его мотивировочная часть выглядит нелепо и бездоказательно. Политическая подоплека решения из Швейцарии расстроила, но вряд ли удивила: ранее ИИХФ под давлением извне (это можно понять, если читать между строк комментарии на сей счет главы ИИХФ Рене Фазеля) перенесла чемпионат мира из Минска в Ригу», – уточнили в федерации.

Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию в интервью Агентству теленовостей.

Дмитрий Басков, экс-глава Федерации хоккея Беларуси:

Знаете, доказаны, не доказаны… Есть такое выражение: плетью обуха не перешибешь. Наверное, только время все докажет и расставит все по своим местам. В своем решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать. Я сам был хоккеистом, сам прошел через все это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, клубным командам и детско-юношеским школам выступать на международной арене, я просто не могу себе этого позволить. Я знаю, какой это большой труд, я много раз видел эти пот, кровь и слезы мальчишек, которые ставят перед собой цели. У каждого из них есть мечта, и я не имею права забрать у них эту мечту. На мне свет клином не сошелся. Я всю свою жизнь искренне любил хоккей и буду продолжать его любить. Ни у кого нет никакого права забрать у меня желание развивать мой любимый вид спорта.