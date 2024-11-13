Шпаковский – беглым: перестаньте называть себя белорусами и грязными лапами затрагивать наше государство

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей:

Поднимают на щит этих «героев» безмозглые, бездарные, совершенно безграмотные с исторической точки зрения люди, верящие и живущие в плену каких-то своих мифов. Более того, история ведь имеет свойство повторяться. Поверьте, если бы мы под властью Тихановской... Опять-таки, слава богу, нет сослагательного наклонения. Но если бы мы под властью Тихановской заползли в этот Люблинский треугольник, то представляете, какое место мы бы заняли во главе с этими Вольскими, Франаками, какими-то там другими деятелями, людьми слабыми, неподготовленными. Готовыми хуже... В белорусском фольклоре «пан» – у него образ негативный всегда. И в литературе тоже. Но хуже пана всегда кто? Подпанок.

Чаму лоб cклiзкi, таму што лізалі панскія міскі. Лізалі б панскія міскі і боты лізалі б за злоты.

И рассказывали бы, как им хорошо жить, угнетали бы родной народ. К счастью, этого не произошло и никогда не произойдет. У них есть все возможности на сегодня жить в «супольнай краiне» с Литвой и Польшей. Их там периодически бьют, я читаю новости. Их бьют, им нравится. В ночлежках живут, в бомжатниках. Вы недавно публиковали какой-то там очередной «моладзевы лідар», он же здесь руководил каким-то формированием, гранты получал. Сейчас он сбежал в Бельгию, по-моему. Опубликовал фотографию среди таких же, как он, обездоленных. Они на каком-то ковре, в каком-то чулане пьют Pepsi из пластиковых стаканчиков. Он рад, что получил вид на жительство.

Каждому свое. Ничего не имею против, просто перестаньте называть, во-первых, себя белорусами, во-вторых, перестаньте своими грязными лапами затрагивать наше светлое и чистое государство. И прекратите, значит, рассказывать разную ахинею, псевдоисторический бред. Ну, удосужьтесь хотя бы, есть же там образованные люди, можем мы там по-разному относиться, но когда вот берешь, допустим, историков, вот эти «свядомые» концепции, но у него есть научная степень. Он, если его к стенке прижать, будет правду говорить. Потому что иначе просто дискредитируешь свое звание. Вот их хотя бы спросите, как оно там на самом деле было в этой вашей Речи Посполитой!