Как народным талантам попасть на сцену «Марафона единства», рассказал Евгений Олейник

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Беларуси, композитор, продюсер группы «Аура»:

На «Марафоне единства», конечно, кастинга как такового не идет, но к «Марафону единства» организаторы отобрали очень много начинающих артистов. Я очень горд, что даже мои ребята-конкурсанты из телешоу уже участвовали в «Марафоне единства», имея всего лишь один эфир на телевидении. Потому что их отобрали, они показались интересными организаторам. Конечно, подготовительная работа ведется, она очень сложная, но сам марафон – это уже фейерверк, это уже конфетка в обертке. Тут уже сложно сказать, что кого-то там не заметили. Если человек в «Марафоне единства», значит, его уже отобрали, посмотрели, куча художественных советов его уже утвердила, и, значит, он уже достоин. Если растить звезд в том количестве, в каком они есть в Беларуси, то я думаю, по 5 концертов в день придется проводить в каждом ДК. Потому что куда бы мы ни приезжали, везде: поющий слесарь с полутора миллионами подписчиков в TikTok, горничная в ДК – у нее сто тысяч в TikTok. Нет такого сейчас разделения, что популярные артисты в телевизоре, а есть непопулярные артисты, которые народные. Сейчас, я бы даже больше, сказал, что мы, артисты, которые в телевизоре, в чем-то даже проигрываем людям, которые просто поют песни для себя.

Подробнее в видео.