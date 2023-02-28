Шпаковский: «Белая Русь» замышляется как центристская партия на идеологической платформе Президента

Новости Беларуси. На защите интересов белорусского общества, народа и государства. Общественное объединение «Белая Русь» опубликовало проект программы новой политической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь документу предстоит пройти общественное обсуждение. Подробности здесь. В нем поднимаются вопросы развития нашей страны по целому ряду направлений и на каждый из них обозначен ответ.

Александр Шпаковский, политолог:

Мы акцентируем внимание на социальном характере государства, но я хочу сказать, что белорусская политическая партия «Белая Русь» замышляется как центристская партия. Мы помним лозунг, с которым Президент приходил к власти – не с правыми, не с левыми, а с народом. Мы стоим на идеологической платформе Президента. Естественно, значительным таким, краеугольным, я бы сказал, камнем этой идеологической платформы является социальная справедливость, социальный характер Республики Беларусь.