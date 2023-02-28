Опубликован проект программы новой политической партии «Белая Русь». Кто может участвовать в его обсуждении?

Новости Беларуси. На защите интересов белорусского общества, народа и государства. Общественное объединение «Белая Русь» опубликовало проект программы новой политической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь документу предстоит пройти общественное обсуждение. В нем поднимаются вопросы развития нашей страны по целому ряду направлений и на каждый из них обозначен ответ.

Партия «Белая Русь» станет активным игроком на политическом поле, а основой ее курса станет центризм. Главная задача – выстраивать конструктивный диалог с представителями всех политических объединений, чтобы действовать в интересах народа. В программе неоднократно акцентируется необходимость сохранения социального характера белорусского государства.

Сегодня, 28 февраля, состоялось первое общественное обсуждение программы. Подобные дискуссии пройдут во всех регионах, чтобы каждый белорус мог внести свои предложения.