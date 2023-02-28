Опубликован проект программы новой политической партии «Белая Русь». Кто может участвовать в его обсуждении?

Новости Беларуси. На защите интересов белорусского общества, народа и государства. Общественное объединение «Белая Русь» опубликовало проект программы новой политической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь документу предстоит пройти общественное обсуждение. В нем поднимаются вопросы развития нашей страны по целому ряду направлений и на каждый из них обозначен ответ.
Партия «Белая Русь» станет активным игроком на политическом поле, а основой ее курса станет центризм. Главная задача – выстраивать конструктивный диалог с представителями всех политических объединений, чтобы действовать в интересах народа. В программе неоднократно акцентируется необходимость сохранения социального характера белорусского государства.
Сегодня, 28 февраля, состоялось первое общественное обсуждение программы. Подобные дискуссии пройдут во всех регионах, чтобы каждый белорус мог внести свои предложения.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Обсуждение пройдет во всех значимых социальных группах нашей страны. Я говорю о том, что мы активно задействуем молодежь, экспертное сообщество, ветеранов, трудовые коллективы. И тем самым обсуждение будет разносторонним и многомерным. Ведь будущая партия, как мы ее видим, это партия народного большинства, это партия белорусского общества и государства. И в этом смысле программа должна вобрать в себя пожелания, чаяния, видение людей из всех регионов нашей страны, представителей разных профессий, видов деятельности, всех социальных групп, классов.
Шпаковский: «Белая Русь» замышляется как центристская партия на идеологической платформе Президента. Подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!