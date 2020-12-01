«Шоу-бизнеса нет у нас». Звезда «Верасов» высказалась о современной белорусской эстраде

Вадим Щеглов, ведущий: А вот шоу-бизнес 80-х, раньше были прослушивания, сейчас кастинги. По вашим же утверждениям, можно не заметить по-настоящему талантливого человека. А как вы можете охарактеризовать современную белорусскую эстраду?

Надежда Микулич:

В то время, когда я пришла на эстраду, действительно был художественный совет, и несколько человек прослушивали. Обязательно образование должно было быть музыкальное. А теперь кто-то умеет петь и уже артист! В филармонии они не работают. Сейчас же свобода действий, все свободные художники. Где я могу посмотреть? На программе, допустим, «Наперад у мінулае» именно молодые артисты. Неплохие. Только их так много, что не видно и не слышно. Нет популярных. Я не знаю. Несколько человек, и то с того времени. Шоу-бизнеса нет у нас. Не продвигается, наверное, так, как это делается в России. Хотя в России, наверное, точно так же много артистов, но кто-то попадет к продюсеру, кому-то повезет, а у нас нет продюсеров таких, которые могли бы продвинуть.

Есть артисты, которые сами пробивают дорогу и активно пробивают. Я так посмотрю, не буду называть имен, думаю: «Боже мой, таланту надо помогать, а бездарности пробьются сами».

Какая точная фраза, но много есть таких вот, которые действительно наглым способом пробиваются, пробиваются и пробьются.