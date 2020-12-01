Хлопали Люсе (собачке) больше, чем мне. Побывали в квартире легендарной Надежды Микулич

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, как часто в ее квартире звучит музыка. Вадим Щеглов, ведущий:

А в этом доме часто играет музыка?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У нас тогда не было мебели, колонки стояли на полу и проигрыватель. А я из-за границ много пластинок привозила. Молодые же были, как включим на всю комнату, так иногда приходили снизу соседи, там у них ребеночек спал. Конечно, мы слушали, делали тише, но музыка не прекращалась. Потом сломался проигрыватель, а пластинки остались, слушать нет с чего. Потом, когда сама уже стала играть на гитаре, репетировала все время, все время пела, музыка постоянно.

Вадим Щеглов:

Люся (собачка) с вами уже 10 лет. Она музыкальная?