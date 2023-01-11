Налог на профессиональный доход действует с 1 января. Разбираемся в нюансах для самозанятых белорусов

С 2023 года самозанятые могут работать по новому режиму налогообложения. 1 января введен новый налог на профессиональный доход. Им будет облагаться прибыль от деятельности, при ведении которой у физлица нет работодателя и наемных работников. Объектом налогообложения признается профессиональный доход, полученный от источников в Республике Беларусь либо за ее пределами.

Захар Ладутько, адвокат:

А также доход, полученный от сдачи в аренду либо иное возмездное пользование имущества, расположенного на территории Республики Беларусь. Если же плательщиками являются иные лица, то объектом является доход от источников, полученных на территории Республики Беларусь, в том числе и сдача в аренду либо иное возмездное пользование имущества. Если ваш доход не превышает 60 тысяч белорусских рублей, то ставка равна 10 %.

Ставка в размере 20 % применяется, когда ваш доход превышает 60 тысяч рублей либо выявлены факты уклонения от уплаты налога. Однако стоит отметить, что применение данного режима налогообложения является добровольным. Захар Ладутько:

Если лицо решило перейти на уплату налога на профессиональный доход, оно должно изучить перечень, который установлен постановлением Совета Министров № 851 от 8 декабря 2022 года. В этом перечне указаны виды деятельности, к которым применяется налог на профессиональный доход. Это репетиторство, это предоставление имущества в аренду, туда входят услуги в сфере агроэкотуризма, проведение видеосъемок, графический дизайн и так далее.