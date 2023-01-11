Получили домик в наследство, но не пользуетесь им? Адвокат рассказала, как не лишиться имущества

Получили в наследство домик в деревне, но не пользуетесь им? Будьте готовы распрощаться с семейным гнездом.

Ирина Нестерович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Пустующим признают дом, хозяева которого не осуществляют мероприятия по уходу за придомовой территорией в течение последних трех лет, ни одного дня не проживали в указанном доме, в доме, грозящем обвалом либо ветхим в течении последнего года. А также не направили в исполком уведомление о намерении проживать в указанном доме и не привели дом и земельный участок в пригодное состояние.

Лишиться квадратных метров может как сельчанин, так и житель столицы. Письмо «счастья» – первая точка невозврата. Извещение от исполкома предупредит хозяина о том, что его дом хотят признать пустующим. Поставит точку в земельном вопросе специальная комиссия, в состав которой входят представители местных органов власти, а также милиция. Ирина Нестерович:

Если дом все же включили в реестр пустующих домов, то исполком в судебном порядке может признать указанный дом бесхозным, обратить его в коммунальную собственность, признать за определенным юридическим лицом либо продать с торгов, а также имеют право снести дом.

Если собственник категорически против такого решения, восстановит справедливость буква закона. Чтобы не остаться у разбитого корыта, в течение месяца со дня вынесения приговора путем письменного уведомления вы должны объяснить, почему дом был брошен на произвол судьбы. Ирина Нестерович:

К уважительным причинам непроживания в доме либо неполучения уведомления в срок относят проживание собственника либо иного лица за границей. Если дом все-таки снесли, то в судебном порядке также можно доказать уважительность причины неиспользования дома, непроживания в нем, неполучения уведомления. И если суд признает причины уважительными, можно получить такой же дом, деньги или компенсацию, которую получил исполком за снесенный дом.