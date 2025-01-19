В Беларуси отмечают День спасателя. Как проходят обычные будни героев?

19 января в Беларуси отмечают День спасателя. Именно в этот день герои, а иначе их не назовешь, принимают поздравления в свой адрес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самый крупный пожар, ушедшего года, только за ольманские земли сражались более сотни человек. Стихия не давала поблажек, огонь быстро поглощал гектар за гектаром уникального леса, пока не перебрался туда, где нет ходу ни техники, ни человеку – вглубь болота.

Это могло обернуться настоящей природной катастрофой, но не обернулось. Несмотря на все сложности, а позже признают, что этот пожар, как назло, развивался по самому неблагоприятному сценарию, огню удалось дать отпор. 7 часов в небе над полыхающими болотами, почти сотня тонн сброшенной воды. К спасательной миссии подключились вертолеты МЧС Ми-8 и Ми-17.

Антон Данченко, заместитель начальника аэромобильного отряда полетной подготовки авиации МЧС Беларуси:

На ольманских болотах особенности такие, что это малоориентирная местность, много дыма, задымленность, плохая видимость и мало источников воды, где можно взять вертолетом для тушения.

Справились, выводы сделали. И это после еще одного масштабного профессионального вызова – небывалого урагана. Смерч, как спички, ломал деревья, обрывал провода, срывал крыши, рушил постройки. Жители тысячи населенных пунктов нуждались в помощи. Спасатели снова были на передовой и снова справились.

И если летный шторм, будем надеяться, разовый климатический сбой, то весенние паводки – частые гости на юге страны. Впрочем, повышение уровня воды встречают во всеоружии всегда. Они 24/7 готовы прийти нам на помощь. Пожары, ДТП, работа на воде, в лесу, в небе. Белорусским спасателям подвластны даже самые сложные задачи. Только в прошлом году нашим спасателям удалось уберечь от гибели 975 человек. Это и провалившиеся в прорубь рыбаки, и потерявшиеся в лесу дети. Случай в Бресте стал последней и удачной спасательной операцией в 2024-м.

– Что-то горит?

– Да, там инвалид, он выйти не может, задыхается.

Иван Абрамчук, старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 3 Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Приблизительно около 11:30 поступило сообщение о том, что происходит задымление в доме. В доме, возможно, находится человек. Войдя в дом, при проведении разведки в комнате на полу был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии.

Это был хозяин дома. Позже установят, причина в неосторожном обращении с огнем при курении.

Георгий Павленчук, спасатель-пожарный аварийно-спасательной части № 3 Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Ему просто повезло, что мы вовремя успели, вовремя поступило сообщение. И благодаря этому он жив. Иван Абрамчук:

Прежде всего у нас стоит задача спасения людей.

Это не постановочные кадры. Реальный вызов поступил в дежурной смене. Меньше минуты – и спасатели отправляются по адресу. Иван Абрамчук:

Сейчас поступило сообщение о задымлении в подъезде.

Пожары белорусские спасатели тушат не только с земли, но и с воздуха. Уникальное подразделение ведомства авиация МЧС. Крылатые спасатели готовы подняться в небо при любых чрезвычайных ситуациях. И помогает им в этом внушительный арсенал техники.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

На вооружении спасателей-авиаторов этот вертолет Ми-26. Он уникален, способен перевозить крупногабаритные грузы, например, грузовой автомобиль. Таких винтокрылых в мире единицы.

Он один способен перевезти 15 тонн воды. В сравнении: чтобы переправить такой же объем вертолетами Ми-8, их понадобится пять.

А это автожир, поступил на вооружение только в прошлом году. Его плюсы – большая продолжительность полета, а также предельная скорость 200 километров в час при низком расходе топлива и уровне шума.

Еще один винтокрылый помощник вертолет Ми-17 оборудован по последнему слову техники.

Дмитрий Ребрик, начальник технического расчета по транспортно-десантному оборудованию авиации МЧС Беларуси:

Повышена грузоподъемность, то есть он полезной нагрузки может больше на себе нести. Соответственно, мы можем большее количество раненых где-то, либо груза перевозить гуманитарного, либо технику пожарную какую-то к месту ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

Спасаем людей, строения, здания, сооружения. В Год качества, безусловно, требование у меня как руководителя летной, авиационной организации, в первую очередь, безопасное выполнение полетов, подготовка инженерно-технического состава, авиационной техники, чтобы она была максимально готова в любой период.