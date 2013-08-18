Шокирующие подробности появились в деле о гибели принцессы Дианы

Новости Великобритании. Народная принцесса, так называли принцессу Диану в Великобритании, погибла в жуткой авиакатастрофе в 1997 году. Поздним августовским вечером автомобиль, в котором находилась принцесса, её друг египетский предприниматель аль-Файед и водитель Анри Поль, врезался в опору туннеля. По официальной версии, водитель был пьян и не справился с управлением.

В результате аварии выжил лишь один человек – телохранитель. Однако мужчина страдает амнезией и о событиях той трагической ночи ничего не помнит.

Спустя почти 16 лет после трагедии появилась новая информация: принцесса могла погибнуть от рук убийц. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Скотланд-Ярд (штаб -квартира полиции Большого Лондона «Metropolitan Police Service»). Полученная информация, по данным полиции, проходит проверку «на достоверность» в специальном подразделении.

Британская газета The Mirror, в свою очередь, пишет, что к гибели Леди Ди может быть причастно элитное подразделение британского спецназа SAS. Эта информация всплыла во время суда над сержантом Дэнни Найтингейлом, которого признали виновным в хранении оружия. Как пишет издание, в материалах суда оказалось рукописное письмо, в котором утверждалось, что некий снайпер спецназа располагает информацией, будто SAS организовала убийство принцессы Дианы.

У принцессы Дины остались двое сыновей: Уильям и Гарри. Этим летом Диана стала бы бабушкой. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон родила наследника престола. Мальчика назвали Джордж Александр Луи. Сын Кейт и Уильяма получил титул первого в истории Великобритании принца Кембриджского и станет третьим претендентом на королевский престол.

Отметим, в 2011 году в рамках Каннского кинофестиваля был показан фильм британского режиссёра Кита Аллена «Незаконное убийство», в котором автор заявлял, что Диана стала жертвой британских спецслужб.