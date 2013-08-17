Фермеру, вырубившему 118 берез для благоустройства арендованного им озера в Гомельской области, грозит штраф в 18 млн рублей

Новости Беларуси. В Гомельской области за благоустройство территории фермер может заплатить крупный штраф. Сам того не зная, мужчина из Буда-Кошелевского района нарушил закон, вырубив на берегу озера 118 берез. Водоем он взял в аренду, а лесоповал устроил ради благоустройства акватории. Тем временем бдительные соседи сообщили об этом в прокуратуру. И гигантская охапка дров может обойтись фермеру в 18 миллионов рублей.

Федор Кисилевский:

Вот на это место я послал рабочего наводить порядок с косой. С какой целью косил? Хотел беседку поставить, мангал, чтобы люди приезжали, отдыхали. После того, как на меня составили акт, я прекратил все делать. Не знаю, что делать дальше.

Федор Киселевский – фермер с 13-летним опытом в сельском хозяйстве. Год назад уговорил супругу вложить деньги еще и в агротуризм. Говорит, влюбился в это место с первого взгляда. Купил участок у озера и арендовал сам водоем. После того, как документы были подписаны, по-хозяйски приступил к благоустройству. Только вот планы фермера не совпали с соседскими. На берегу озера – дачный кооператив.

Лариса Буракова:

Просто не пришли к общему мнению, поэтому люди стали писать. Мы хотим, чтобы все осталось на том же уровне, чтобы нас не притесняли ни в чем.

На новости о возможном запрете рыбной ловли дачники ответили превентивными мерами – письмами в различные инстанции. О чем открыто и говорят. На что пожаловаться нашли быстро.

Кстати, сам Федор Кисилевский утверждает, что деревья погибли от бензокосы. Рубить никто ничего не планировал. Но закон есть закон: деревья срублены без соответствующего согласования. Ущерб природе оценен в 18 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Соломейчук, начальник Гомельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Арендатор водоема должен был обратиться в свой сельский совет, где располагается водоем, с заявлением. Порядок получения разрешения на удаление древесной и кустарниковой растительности на территории населенных пунктов несложен. Но арендатор просто не придал этому факту значения. В настоящее время прокуратурой Буда-Кошелевского района ведется проверка.

Федор Кисилевский:

Пункт 3.2.4, обязанности сторон: «Содержать в надлежащем состоянии территорию водоохраны и прибрежной полосы водного объекта, переданного в аренду». Я обязан это делать.

Юридический ликбез Федору Киселевскому, судя по всему, предстоит основательный. Сам фермер утверждает: теперь ни шагу без заявлений и разрешений.