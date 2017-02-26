Сходить в церковь и мысленно покаяться: как отметить Прощеное воскресенье

Новости Беларуси. У православных верующих 26 февраля Прощеное воскресенье. В этот день принято обмениваться извинениями и прощать друг друга, чтобы освободиться от старых обид и с чистой душой начать Великий пост.

Священники призывают прийти 26 февраля в церковь и мысленно покаяться. На вечернем богослужении в храмах страны будет совершен чин прощения.

Есть у праздника и другие традиции. Считается, что в этот день нельзя ложиться спать, пока не разрешишь всех разногласий. 26 февраля и последний день Масленицы.

Потому и новую весну, как символ обновления жизни и надежды на будущее, нужно встречать, оставив позади все плохое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.