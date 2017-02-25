Армия Беларуси: изменения под стать современности с сохранением солдатского братства и духа к победе

26 февраля – последний и основной день Масленицы. Но в предвкушении уже всю неделю пекли блины и сегодня жгли чучело. Не сомневаюсь, что и в предыдущие дни совершали это действо. Лучше уж такой огонь в реальной жизни, чем команда «огонь!» В неспокойное время живем. В соседней Украине не утихают выстрелы, а в Минске идут переговоры примирительные, ближайшие страны Евросоюза принимают войска НАТО и демонстрируют мускулы в парадном строю. Поэтому еще один праздник, выпавший на масленичную неделю, День защитника Отечества, был наполнен не одними лишь подарками и поздравлениями, но и мыслями о том, крепка ли наша армия. Словом, есть повод начать программу с этого посыла. О солдатах и армии – Евгений Пустовой.

У солдата – заслуженный отпуск. На выходных Илья Конопелько как блин в масле. Но не все коту Масленица, а бойцу отдых, – решил гвардеец и даже 23 февраля взял в руки инструмент. Бабушке починил проводку, родителям помогает с ремонтом.

Ольга Конопелько, мама рядового:

Армия, конечно, дала свои плоды. Даже не дает к утюгу прикасаться.

Мама солдата на сына не нарадуется. За год армия сделала из столичного парня мужчину, а из совы – жаворонка. Теперь вся семья Конопелько живет по уставу. Подъем не позже семи.

Ольга Конопелько, мама рядового:

И хочется, чтобы он немножко отдохнул. Но встанет в семь утра и просит работу.

Илья держит в форме себя и свою форму. После срочной службы он хочет стать профессиональным военным.

Илья Конопелько, рядовой 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригады:

Хорошая военная подготовка, снаряжение, вооружение, поэтому достаточно на уровне. Проходит же очень много сейчас учений. Показывает достаточно хорошие результаты, на хорошем уровне.

В армии прорезаются не только командные голоса, но и юношеские сопрано поднимаются до нотных высот сценического пения.

У многих белорусских звезд были звезды на пагонах или хотя бы лычки.

Принято считать, что школа мужества из мальчиков делает настоящих мужчин, настоящих полковников. И жизненный путь многих начинается с армейского. Так получилось и с Анатолием Ярмоленко. Тропа препятствий вывела его на большую сцену.

Он – генерал отечественной эстрады. И ни один концерт, а тем более в цвет хаки, не обходится без Анатолия Ярмоленко. А все начиналось в солнечном Баку.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Мы были тогда молоды, наверное, не так обращали внимание. Но артисты, с которыми мы работали, мы видели, когда у нас концерт, конечно, всем говорили, что надо гримироваться.

Часть, где служил паренек из белорусского Полесья, окружали гранаты. Об этом Ярмоленко до сих пор вспоминает с улыбкой на лице.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Мужчина должен в армии послужить.

Сейчас, как и тогда в армии, артист постоянно в приятном окружении. Анатолий Ярмоленко сдается без боя на автограф, сэлфи. Но, правда, армейская жизнь музыканта не всегда была песней. Бывало, попадал и не в те ноты.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Вечерами выступал, потом меня в наряд отсылали. Старшие, когда видели, что девчонки ко мне шли, быстренько отсылали.

Теперь Анатолий Иванович дед. И уже к армии готовит своего внука Анатолия.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

У нас все бойцы, у нас все готовы защищать родину.

Анатолий Ярмоленко своему внуку, тезке и коллеге по сцене смог передать высокую ноту патриотизма. Хотя белорусская армия сильна не только силой духа, но и силой интеллекта. Военная мощь нашей страны зазвучала на недосягаемых для ПВО высотах.

Максим Яцко, заместитель командира реактивно-артиллерийской батареи по вооружению:

Эта машина автоматизирована. Если исключить человеческий фактор ошибки, то конструкторы постарались здесь на отлично. Это заслуга конструкторов. Круговое отклонение от цели одной ракеты – порядка 30 м. Вот на государственных испытаниях первая ракета отклонилась на 1,6 м, вторая – порядка 10 м.

Максим Яцко – тот, кто первым и одним нажатием кнопки разрушил все цели и прогнозы скептиков. Белорусский «Полонез» сыграл первую скрипку среди подобных систем залпового огня. Такого оружия в других странах нет. Оборонительная мелодия белорусского ноу-хау тронула даже непробиваемые сердца иностранных военных.

Михаил Кривошей, командир 77-го отдельного реактивно-артиллерийского дивизиона:

Такого нигде нет. Когда я проходил обучение, конечно же, учились и военнослужащие иностранных армий. После данных мероприятий, естественно, они меня поздравляли.

«Полонез» одним выстрелом в радиусе 200 км поражает сразу восемь разных целей. Условный противник даже представить не может, откуда прилетит ракета.

Впрочем, новинки белорусского военпрома с открытыми ртами встречают постоянные и богатые клиенты международных выставок. Вот что на этой неделе представили в Арабских Эмиратах. А этим вооружением покажут себя на «Милексе».

У Беларуси – оборонительная Доктрина. В ее арсенале в том числе и территориальная оборона. Когда вся страна – единый фронт, а каждый белорус готов к бою.

Михаил Загорцев, председатель Смолевичского райисполкома:

Здесь срабатывает гораздо сильнее чувство не нанятого профессионала, а что я свое защищаю. И в этом, наверное, самый главный принцип территориальной обороны.

Чтобы быть всегда в форме, даже самые солидные чиновники свой официальный дресс-код периодически меняют на костюмы защитного цвета. На этот раз учения территориальной обороны прошли в Смолевичском районе.

Вместо шариковых ручек в руках автоматы, а кабинетных условий – полевой лагерь.

Михаил Загорцев, председатель Смолевичского райисполкома:

Да, некоторые уже были и с животиками, но и на стрельбах, и везде выучка вспомнилась. То, что в мужчине заложено, дух воина, срабатывает.

Не играя мускулами, белорусская армия заметно «подросла». Насколько выше подтянулась от когда-то эталонной советской, можно судить по впечатлениям тех, кто пробовал на вкус армейский паек и быт в конце 80-ых.

Альберт Скороход в День защитника Отечества еще раз сходил в армию, правда, на экскурсию в разведроту. Самый спортивный из певцов и самый медийный из спортсменов сам родом из спецназа.

Альберт Скороход, композитор, спортсмен:

Мы готовились тогда и на Афганистан, непосредственно как раз наш взвод вел подготовку.

Певец служил в первом взводе образцового Белполка МВД на заре распада СССР. И из осколков этого подразделения создали легендарную 3214. А это уже совсем другая часть. Со своей независимой историей и возможностями.

Альберт Скороход, композитор, спортсмен:

Было проще. КМС, автомат, который я носил. Сегодня просто разбегаются глаза. Впервые вижу это все.

За эти годы улучшилось многое. Даже технология сборки АКМ другая.

Альберта удивляли возможностями и условиями службы.

Альберт Скороход, композитор, спортсмен:

У нас только мечтать можно было, чтобы в спортивном зале были тренажеры, висели мешки.

Чтобы посетить расположение белорусского спецназа, почти 60-летний советский спецназовец был всеми руками «за». На них он и пришел в казарму.

За годы суверенитета армия изменилась к лучшему, но по-прежнему в строю осталось солдатское братство и дух к победе.