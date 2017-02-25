Марианна Щеткина – о мужчинах Беларуси, гендерном равенстве, шестом чувстве и защите экономики

Отталкиваясь от военной темы, от Дня защитника в частности, и в преддверии скорого дамского праздника, 8 Марта приближается, продолжим разговор на мирные темы с замечательной женщиной, обремененной высокой властью, – вице-спикером Верхней палаты белорусского парламента и председателем общественного объединения «Белорусский союз женщин» Марианной Щеткиной.

Марианна Акиндиновна, здравствуйте.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Здравствуйте.

Открою маленький секрет для зрителей. Перед тем, как прийти в студию, вы поздравили меня с прошедшим уже Днем защитника Отечества. Не скажу, что подарили, но буду должен – 8 Марта скоро.

Марианна Щеткина:

Я запомню.

Вы же не только меня поздравляли? У вас, наверное, мужчин и в коллективе много, и сын у вас.

Марианна Щеткина:

Всех, конечно, обязательно всех мужчин, с которыми вместе работаем, которых знаем, которые близки. Конечно.

Не обязательно, которые служили в армии. Поскольку День защитника Отечества в Беларуси – уже всеобщий праздник. Даже женщины поздравляют друг друга.

Марианна Щеткина:

Защитник Отечества – очень широкое понятие. Поэтому сегодня как никогда, я думаю, мы должны защищать нашу экономику. Поэтому каждый должен внести свою лепту.

Я недавно был удивлен, тоже в связи с Днем защитника Отечества, когда в нашей белорусской телекомпании 10 топ-менеджеров (это директора дирекций, заместители генерального директора), я узнал, что только двое из 10 служили в армии, а 8 никогда не держали в руках АКМ, автомат. Может быть, слава богу, что не держали. А, может, и плохо, ведь вокруг все как-то напряженно. Не дай, бог, конечно, чтобы такое случилось. Вам, женщинам, хотелось бы, чтобы мужчины были более готовы к тому, чтобы родину защищать?

Марианна Щеткина:

Вы знаете что, мы глубоко убеждены в том, что так и есть. И, наверное, сегодня мы тоже должны понимать, что век таких высоких технологий, информационных технологий, развития новейших технологий, нанотехнологий, конечно, с автоматом проблемы будет не решить.

«Полонез» есть еще.

Марианна Щеткина:

Поэтому мы убеждены в том, что наши мужчины должны быть умными, образованными, патриотами. Они должны быть сильными.

Еще одну историю вспомнил. Сегодня «Минская лыжня», в субботу. Она уже прошла, завершилась. Я вспомнил, четыре или пять лет назад вы единственная министр-женщина вышли на лыжную гонку. Было такое? И обогнали больше половины мужиков, 16 место из 40 заняли.

Марианна Щеткина:

Вы знаете, я тогда отпрашивалась на всех уровнях, но мне сказали «нет». Принято решение, что все руководители должны принимать участие.

15 – впереди, а 25 – позади. Мужиков. Должны ли женщины не только на лыжне, а и в жизни гнаться за мужчинами?

Марианна Щеткина:

Вы знаете что, женщины должны быть собой, они должны стремиться к тем целям, которые себе ставят. И наши женщины нисколько не хуже мужчин. Понимаете? Мы можем тоже много чего. Сегодня женщины все чаще говорят о том, что дайте нам возможность выбора где работать, потому что, действительно, не везде допускаются на определенные виды работ женщин. Но эта профессиональная сегрегация и разрыв в заработной плате (23%, который сегодня все-таки существует, как и во всем мире), он ставит определенные вопросы.

Вы, наверное, знаете историю 8 Марта. Впереди 8 Марта. Еще в середине XIX века американские женщины-рабочие (швеи, по-моему) вышли на улицы и требовали…

Марианна Щеткина:

С пустыми кастрюлями.

Да. И требовали, чтобы зарплата у них была такая же, как и у мужчин, и сократить их рабочий день до 10 часов. Сейчас уже 10 часов – это рабский труд. А тогда по 16 работали. Понятно, что потом уже была Клара Цеткин, Александра Коллонтай. Содержание этого праздника было в том, что женщины должны бороться за равноправие, за равные права. Сегодня в Беларуси женщинам не надо бороться за равные права.

Марианна Щеткина:

Вы знаете что, свои равные права всегда надо отстаивать, о себе надо заявлять. Потому что, на самом деле, мы сейчас, например, через Белорусский союз женщин тоже провели определенный мониторинг, как составляется резерв кадров на предприятиях, в организациях, стране. Формируется резерв кадров и всегда с резервом работают. Их профессионально обучают, направляют на курсы. Но вы знаете, что там весьма небольшое количество женщин.

Но смотря где. Госслужащих женщин больше, чем мужчин. По-моему, 70% – женщины.

Марианна Щеткина:

Потому что зарплаты ниже, чем где-либо. Но если вы возьмете отрасли там, где высокие заработные платы, там несколько иная ситуация.

Шахтеры – понятно. В шахту женщин не загонишь, слава богу.

Марианна Щеткина:

Вы знаете что, не знаю, но там, наверное, по-другому. Давайте посмотрим на ситуацию, которая была буквально тоже несколько лет назад, когда я была на первом рудоуправлении, ко мне подошли женщины, кстати, мужчины тоже, и подняли вопрос о том, что работать стволовыми могут и женщины. Потому что, в принципе, заработные платы там намного выше, условия работы хорошие. Но она в запрещенных профессиях. И мы тогда рассматривали эту ситуацию и разрешили эту работу для женщин.

Но вот безработных женщин меньше, чем мужчин. Треть безработных – женщин, две трети – мужчин.

Марианна Щеткина:

Вот тоже надо подумать. Если бы взяли, например, ситуацию, тоже лет 7-8 назад, то безработные женщины составляли более 50%. И тогда в программе занятости населения…

Тогда они родили и стали не безработными, потому что ушли в декрет.

Марианна Щеткина:

Нет. Тогда в программе занятости даже был специальный подраздел, который против женской безработицы был направлен. Сегодня ситуация действительно другая. Я тоже посмотрела. В 2016 году это было 35%, к концу года – 34%, на 1 февраля – 33,3% – женщины. Но причину тоже можно сказать. Потому что женщина никогда не позволит себе и семье, ребенку остаться без дохода. Поэтому женщины переучиваются быстрее, женщины быстрее принимают решения, соглашаются на определенную заработную плату. Мужчины больше выбирают, потому что даже когда приходят на прием, они говорят, что «я бы хотел работу, но мне нужна заработная плата 400 долларов. Или, вот, Президент сказал 500 долларов, я хочу уже сегодня 500 долларов». «А что ты умеешь?» Оказывается, не так много. Сегодня действительно конкуренция достаточно большая на рынке, но среди безработных – факт: 33,3% только составляют женщины. Остальные – это мужчины.

Видимо, не все женщины так стремятся работать, поскольку в списке иждивенцев (мы сейчас подходим, может быть, к важной теме, которая в последнее время волнует многих, – Декрет Президента № 3 о недопущении иждивенчества).

Марианна Щеткина:

Социального.

Социального иждивенчества. Так вот, в списке иждивенцев женщин достаточно много.

Марианна Щеткина:

Вы знаете что, во-первых, таких списков пока нет. Вот не соглашусь с такой постановкой. Потом посмотрим.

Но тем, кому разослали.

Марианна Щеткина:

Ну и что, что разослали. Еще будут проверять и смотреть. Ну, не проверять, а смотреть подтверждающие документы какие-то определенные. Понимаете, сегодня давайте говорить о том, что слово «иждивенец», в принципе, это слово необидное, потому что у нас на иждивении сегодня дети, у нас на иждивении сегодня есть старики, пенсионеры.

Половина из нас иждивенцы у государства, учитывая льготы.

Марианна Щеткина:

Учитывая льготы, да, тоже. Кстати, тоже посмотрела все-таки льготы у нас. Получается, пригородный автобус 54% датирует государство. Вернее, датирует население только по итогам 2016 года. Городской транспорт где-то от 62% до 66% мы оплачиваем. Коммунальные услуги где-то порядка 60%. А остальное датирует государство.

Справедливости ради, если ты пользуешься бесплатной медициной, бесплатным образованием, то, будь добр, какую-то свою лепту внести. Да, так?

Марианна Щеткина:

Вы знаете, даже, может быть, вернусь на некоторый период назад, когда первоначально рассуждали о том, что давайте будет оплата ЖКХ 100%. Все же знаем, что такие требования есть. И у МВФ. Но как люди будут оплачивать? Это тяжело, потому что доходы невысокие, а это достаточно сильно ударит по кошельку. Государство всегда будет поддерживать людей, которые живут на его территории. Но, опять-таки, для того, чтобы была определенная социальная справедливость, чтобы не было, как, например, в трудовом коллективе, цех: работают люди, подходят и говорят: «Так почему сегодня у меня зарплата невысокая? Я формирую тоже бюджет, я плачу и подоходный. Но мы все одинаково пользуемся льготами, которые предоставляет государство». И давайте не будем называть это словом, действительно, словом «льгота». Так оно и есть. Мы, с одной стороны, хотим, чтобы у нас была рыночная экономика и рынок труда у нас рыночный, потому что хочешь – работай, не хочешь – не работай. А, с другой стороны, мы хотим, чтобы те льготы, которые были в Советском Союзе, которые перешли потом традиционно к нам в государство, чтобы максимально сохранялись, – это тоже понятно. Но только это нужно все обеспечивать.

Давайте к женщинам вернемся.

Марианна Щеткина:

Давайте.

Вопрос как заместителю председателя Совета Республики Национального собрания. Учитывая все, о чем мы сказали, и все то, что вы знаете, надо нам как-то модернизировать законодательство в пользу женщин?

Марианна Щеткина:

Ситуация. В 2013 году на Национальном совете по гендерной политике задали вопрос: «Все-таки, может, стоит выступить от Национального совета с инициативой разработки специального закона о равных правах для мужчин и женщин на территории Республики Беларусь?» И НЦЗПИ провел гендерную экспертизу того законодательства, которые у нас есть. Это сопоставляют с международными документами, что включает в себя конвенция и так далее. Все нормы у нас есть. То есть, в принципе, это все можно изъять и объединить в один закон. Ничего нет. Если в этом есть необходимость.

По крайней мере в Совете Республики сколько процентов, 30, женщин? В руководстве – 50. Мясникович и вы – 50 на 50. Мясникович главнее, конечно.

Марианна Щеткина:

У нас гендерный баланс, конечно. Но я хочу сказать, что, понимаете, здесь может быть, надо сказать, что наше государство, как раз по принятию решению, мы входим в 27 государств, где мы выполняем те цели, которые поставлены перед мировым сообществом. И если у нас сейчас, например, в парламенте более 33%, в Национальном собрании, я имею в виду, то вообще практика такая, что двухпалатные парламенты – в среднем это где-то порядка 23% – состав женщины.

Президент же тоже говорил, что должно быть побольше женщин, потому что женщина более мягкая, более мудрая, менее экстремальная. Может быть, законы будут более разумные. Потому что мужики иногда могут рубануть шашкой, а потом – расхлебывай.

Марианна Щеткина:

Юрий Васильевич, все-таки ведущее слово – мудрая. Я бы не сказала, что женщина более мягкая, еще что-то. Сейчас можно и про мужчин некоторых так сказать. Поэтому, в принципе, сегодня очень важно, чтобы то решение, которое принимается, чтобы оно рассматривалось на перспективу. Это тоже управление. В управлении есть такая функция, которая называется прогнозирование. И вот это прогнозирование должно работать. То есть мужчины сегодня готовы принимать решения как? Давайте сделаем и посмотрим: не получится – вернемся. Но нельзя сегодня принимать решения, которые будут влиять на жизнь людей. Нельзя ставить эксперименты на членах общества. Поэтому, если уже…

А женщины интуитивно чувствуют это, да?

Марианна Щеткина:

Просчитывают. Причем здесь интуитивно? Хотя интуиция – тоже дело не лишнее. Шестое чувство должно быть.

Вспоминал XIX век, борьбу женщин, Коллонтай и прочих феминисток. Хотя феминизм и в этом веке – это очень популярное течение на Западе, где-то даже у нас оно начинает наших женщин, с нашей точки зрения, растлевать. Но я не об этом. Скажите, женщина XXI века от женщины XX, XIX веков чем отличается?

Марианна Щеткина:

Все-таки позволю себе сказать, что элементы феминизма – они же неплохи. То есть это, в принципе, равные права. Только равные возможности – как следствие.

Но нам, мужикам, не нравится.

Марианна Щеткина:

Тоже неплохо. Носите тогда на руках, дарите цветы. Но вы знаете что, женщины поменялись, жизнь вся поменялась. Совсем другой темп, совсем другие требования. И надо сказать, что поменялось отношение мужчин к женщинам. Если раньше считалось нормальным, что можно говорить: «Ты занимайся детьми, хозяйством», то сейчас, когда общаешься с молодыми людьми (мы проводили социологический опрос, они говорят, что «нам хотелось бы, чтобы это был тоже хороший профессионал, чтобы она была образованная, чтобы она была политически подкованная и так далее»), поэтому сегодня, естественно, женщины поменялись в чем? Во-первых, они стали более финансово независимы. Те, которые в профессиональной деятельности добиваются определенных успехов и работают над собой. И они ставят много целей. То есть для них…

Перед мужчинами.

Марианна Щеткина:

И перед мужчинам в том числе. Вы знаете что, а изменились требования к партнеру. Изменились требования к партнеру с обеих сторон. И сегодня создана такая система в государстве, которая эти возможности предоставляет. Но надо быть, конечно, и самой активной. Вы знаете, даже последняя норма, которая была введена в законодательство, о том, что женщина, когда находится в отпуске по уходу до трех лет, если у нее нет специальности, она ее просто не получила, она может пойти за счет средств государственных и получить эту профессию, обучиться в это время, – это тоже хороший шаг, это хорошая возможность, которая дается для нее. Поэтому просто нужно правильно и грамотно использовать.

Еще, кстати, в прошлом, я уже не говорю про позапрошлый век, во многих странах ныне развитых женщины голосовать не могли.

Марианна Щеткина:

Куда вы шагнули далеко. Но, слава богу, тут все в порядке.

Начиная с политических прав до каких-то экономических, по крайней мере у нас, женщин уравняли.

Впереди – 8 Марта. Мы же начали с 23 февраля, а впереди 8 Марта. Давайте хотя бы в этот Международный женский день пропылесосим, приготовим завтрак какой-нибудь вкусный. И не только 8 Марта.

Марианна Щеткина:

Можно и невкусный, но хотя бы сам факт, приготовьте.

Важно внимание. И подарить можно некрасивый веник.

Марианна Щеткина:

Нет, некрасивый нам не надо.

Но с меня, вы помните, в ответ на ваше поздравление, не просто в ответ, а в знак уважения 8 Марта красивый. Спасибо.