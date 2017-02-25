Отдых для тела и души с духом соревнования: в столице прошла «Минская лыжня-2017»

Азартная гонка состоялась 25 февраля в белорусской столице. Под занавес зимы «Минская лыжня» порадовала и участников, и болельщиков, и нашего корреспондента Екатерину Жилянину.

Николай Захарченко – на лыжне личность приметная – ветеран.

Николай Захарченко, участник «Минской лыжни-2017»:

Со счета сбился, все годы лыжня. С 9 часов здесь на лыжне набегался.

Возраст под 90 – не помеха. Какие годы при такой-то подготовке.

Николай Захарченко, участник «Минской лыжни-2017»:

Нормально все, я всю жизнь занимаюсь бегом, бежал и в 1980 году «Брест – Минск» за пять дней, марафоны бегаю. Сегодня немного тяжеловато, оделся жарко.

Всю неделю организаторы и спортсмены следили за погодой. На кофейной гуще не гадали – держали связь с синоптиками. Градусник заставлял понервничать. И плюс за окном, и дождь. Но метеослужбы обнадеживали: в день лыжной гонки погода будет что надо.

Хотя, собственно, трасса в хорошем состоянии при любой погоде. Снег-то искусственный. Еще в начале сезона в Веснянку завезли две тысячи 15-кубовых грузовиков. Многие из участников качество лыжни давно оценили. Были и такие, кто приехал на пробег впервые.

Быть заядлым лыжником для участия в пробеге не обязательно. В масс-старте скорость не учитывают, так что профессиональные навыки не важны. Инвентарь можно взять напрокат, а главное – призы организаторы обещают не только победителям.

В стартовом листе больше двух тысяч человек. Для участия достаточно регистрации. Медали на финише, как и обещали, получил каждый.

В эстафетах состязались команды облисполкомов и силовики. Но на лыжне разыграли далеко не все призы. Если силы еще остались, применить их было где.

Лыжи совсем скоро придется зачехлить до следующего сезона, так что сегодня нашлись и те, кто одним кругом не ограничился.