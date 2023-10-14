Шли за девочкой, решились на троих. Что нужно знать об усыновлении в Беларуси?

Как же обрести то самое счастье и о чем нужно знать перед важным шагом? Об этом поговорим прямо сейчас. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анна Кушаль, старший инспектор по охране детства, педагог-психолог Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь. Дмитрий Потапович, ведущий:

Анна, расскажите, пожалуйста, что же такое усыновление и чем оно отличается от других форм замещающей семьи?

Анна Кушаль, старший инспектор по охране детства, педагог-психолог Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:

Усыновление – это приоритетная форма жизнеустройства детей-сирот. Отличается тем, что усыновители получают юридический документ, который закрепляет права, не отличимый от биологической семьи. В случае с другими замещающими семьями такого права нет. Какие документы нужны для усыновления? Екатерина Яцкевич, ведущая:

Какие документы необходимы для усыновления и как проходит вообще сама процедура подготовки кандидатов в усыновители?

Анна Кушаль:

Прежде всего, кандидаты в усыновители обращаются в управление по образованию по месту своего жительства со следующими документами: это паспорт, свидетельство о заключении брака, справка о занимаемой должности и доходах и медицинская справка. Органы опеки делают запрос о судимости, проводят акт обследования жилищно-бытовых условий и направляют усыновителей на обязательное обучение кандидатов в усыновители. Александр Меженный, ведущий:

Самое главное, чтобы через две недели эти родители не пришли и не сказали дать им другого ребенка, потому что «этого я не хочу». Вот это самое главное. Как часто такие случаи происходят и вообще в принципе как у нас ситуация на сегодняшний момент с усыновлением? В 2023 году около 300 детей уже нашли свою семью Анна Кушаль:

В этом году около 300 детей нашли уже свою семью. Не все складываются благополучно. Управление по образованию в течение первых трех лет после усыновления сопровождает, поддерживает и контролирует семью.

Екатерина Яцкевич:

А какие-то интересные случаи были, может быть, необычные? Анна Кушаль:

Да, случаи были. Это невероятная работа. Каждый день сталкиваемся с очень интересными случаями. Как пример, могу рассказать, семья пришла к нам за девочкой – годика два – два с половиной, светловолосая, голубоглазая. Мы долго разговаривали с этой семьей, узнавали страхи, сомнения, почему вот такой жесткий отбор в отношении ребенка. Ушли они от нас с направлением на троих детей – двух, пяти и восьми лет. Они их усыновили, уже прошло больше года, у них все прекрасно складывается. И это невероятная история всех сомнений, всех нюансов, слез, и все это происходило в одном кабинете. В течение часа спектр эмоций был невероятный. Дмитрий Потапович:

Но дети, конечно же, тоже реагируют точно так же? Для них это новый шанс обрести семью. Анна Кушаль:

Дети могут реагировать по-разному в первую встречу, именно об этом говорим на обучении. Кто-то из детей может просто испугаться в первую встречу, кричать, плакать, кто-то может, наоборот, прятаться и очень так интересно улыбаться. Мы всегда говорим о том, что после первой встречи быстрых решений никогда не стоит принимать. Александр Меженный:

Аня, скажите, с чего в принципе начинать семье или отдельным женщине, мужчине? Опять же, разрешается ли это? С чего начинать сам процесс, если вдруг есть мысли, точно еще пока сформулированного желания, возможно, и нет, но мысли есть. Что делать? Кто может усыновить ребенка?

Анна Кушаль:

Сразу говорю, усыновить могут как граждане, состоящие в браке, так и одинокие граждане, ограничений нет. Семья или гражданин (гражданка) обращаются в управление по образованию по месту своего жительства, берут с собой паспорт, если в браке – копию свидетельства о заключении брака, медицинскую справку и справку о доходах. Дмитрий Потапович:

Сегодня же День матери, 14 октября, замечательный праздник. Может быть, вы пожелаете мамам в первую очередь, раз такой праздник? Екатерина Яцкевич:

И будущим мамам. Анна Кушаль:

Хочу поздравить всех мам, пожелать им крепкого здоровья и теплоты в своих семьях, большого-большого счастья.