Шла война, а люди хотели молиться. История храма Успения Пресвятой Богородицы в Копыльском районе

Чем пуховичская земля обязана графу Льву Макову? Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской и какие секреты таит в себе фамильная усыпальница Андрея Слотвинского в Рованичах? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

За более чем вековой период свой след в истории оставил храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы Копыльского района. Первое упоминание о церкви датируется 1864 годом. В то время здесь был приписной приход к деревне Тимковичи. Так как в церкви не было своего священника, службы проводились редко.