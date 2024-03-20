Шла война, а люди хотели молиться. История храма Успения Пресвятой Богородицы в Копыльском районе
Чем пуховичская земля обязана графу Льву Макову? Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской и какие секреты таит в себе фамильная усыпальница Андрея Слотвинского в Рованичах? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
За более чем вековой период свой след в истории оставил храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы Копыльского района. Первое упоминание о церкви датируется 1864 годом. В то время здесь был приписной приход к деревне Тимковичи. Так как в церкви не было своего священника, службы проводились редко.
Татьяна Воронцова, старший научный сотрудник Копыльского районного краеведческого музея:
Архитектурный облик сохранился, немного уменьшилась высота храма из-за того, что были сняты верхние венцы. Когда он построился, был сделан не из окрашенного дерева, а когда начались ремонтные работы, окрасили в ярко-синий цвет.
Повлиял на строительство железной дороги и не только. Чем еще Пуховичский район обязан графу Льву Макову – подробности здесь.
Изначально церковь строилась как православная. Она является одной из немногих на территории Копыльского района, которая не поменяла своего предназначения. Но в 1930-х годах храм был закрыт и приспособлен под клуб. Возобновились службы лишь во время Великой Отечественной войны благодаря младшему священнослужителю Стефану Крайнику и местным жителям.
Иерей Сергий Мархотко, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы:
Поселок был оккупирован, люди обратились с просьбой, чтобы храм открыли, они в краткий срок восстановили под нужды богослужения храм. Храм был в краткие сроки освящен, люди приходили и молились во время войны.
За сохранение аутентичного вида церковь Успения Пресвятой Богородицы внесена в список историко-культурного наследия Беларуси. Сейчас приход храма небольшой. В основном это люди старшего поколения. Но двери храма открыты и для всех желающих.
Подробности в видео.