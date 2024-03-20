Повлиял на строительство железной дороги и не только. Чем ещё Пуховичский район обязан графу Льву Макову?

Чем пуховичская земля обязана графу Льву Макову? Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской и какие секреты таит в себе фамильная усыпальница Андрея Слотвинского в Рованичах? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

История наших земель берет свое начало еще 9 тысяч лет до нашей эры. Именно тогда, по мнению ученых, и начали заселяться территории современной Минской области. С тех пор земли пережили не одну эпоху, каждая из которой оставила свой значимый след в истории.

Несмотря на многочисленные войны, бои и сражения, которые здесь проходили, до наших дней сохранилось немало культурных объектов. Это усадьбы, храмы, усыпальницы и различные памятники архитектуры. К слову, не так давно в список историко-культурных ценностей Минской области добавилось еще шесть объектов.

Свежий воздух, живописные ландшафты и уникальная архитектура, которая так и веет духом прошлых столетий. Оказавшись в самом центре Марьиной Горки, мы попадаем на территорию бывшего садово-паркового ансамбля. Здесь нас встречает усадебный дом графа Макова, построенный в 1876 году.