Повлиял на строительство железной дороги и не только. Чем ещё Пуховичский район обязан графу Льву Макову?
Чем пуховичская земля обязана графу Льву Макову? Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской и какие секреты таит в себе фамильная усыпальница Андрея Слотвинского в Рованичах? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Алеся Иванова, корреспондент:
История наших земель берет свое начало еще 9 тысяч лет до нашей эры. Именно тогда, по мнению ученых, и начали заселяться территории современной Минской области. С тех пор земли пережили не одну эпоху, каждая из которой оставила свой значимый след в истории.
Несмотря на многочисленные войны, бои и сражения, которые здесь проходили, до наших дней сохранилось немало культурных объектов. Это усадьбы, храмы, усыпальницы и различные памятники архитектуры. К слову, не так давно в список историко-культурных ценностей Минской области добавилось еще шесть объектов.
Свежий воздух, живописные ландшафты и уникальная архитектура, которая так и веет духом прошлых столетий. Оказавшись в самом центре Марьиной Горки, мы попадаем на территорию бывшего садово-паркового ансамбля. Здесь нас встречает усадебный дом графа Макова, построенный в 1876 году.
Татьяна Присяжнюк, директор Пуховичского районного краеведческого музея:
Данный усадебный дом является историко-культурным наследием Республики Беларусь, располагающимся на территории Пуховичского района. Имения, которые располагались на данной территории, принадлежали в различное время разным хозяевам. Но когда имение перешло в руки министра внутренних дел Российской империи графа Льва Макова, тогда и началось строительство данного усадебного дома.
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Именно тогда (во второй половине XIX века) при графе Льве Макове и начала создаваться инфраструктура усадьбы: появились дом в эклектичных формах и пейзажный парк, развернувшийся вдоль реки Титовка. Небольшой (всего 7 гектаров) парковый ансамбль пестрил громадными цветниками и плодовыми деревьями.
Исторический облик здания сохранился и по сей день. Одноэтажный, из красного кирпича, оштукатуренный серым мрамором усадебный дом стоял на высоком цоколе, который можно было считать нижним этажом. Кроме того, усадьба располагала оригинальной водной системой.
Алеся Иванова:
Усадьбу окружал обводной канал, который заполнялся водами криничного происхождения. На канале была устроена купальня с деревянным дном. Был на нем и небольшой остров, куда можно было попасть по специальному мостику.
В XX веке усадьбу несколько раз капитально перестраивали, менялось и ее предназначение: с 1935-го по 1940-й здесь находился Дом творчества писателей Беларуси. За это время тут побывало немало белорусских классиков, в том числе Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля и Кузьма Чорны.
Подробности в видео.