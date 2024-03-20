Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской?
Чем пуховичская земля обязана графу Льву Макову? Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской и какие секреты таит в себе фамильная усыпальница Андрея Слотвинского в Рованичах? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Святыня, внесенная в список истокрико-культурных ценностей Минской области, церковь Преподобной Марии Египетской в Вилейке. Ее история берет свое начало в далеком 1863 году. Церковь возвели недалеко от Свято-Николаевского храма. Деньги на строительство выделил российский меценат – статский советник Аполлон Редкин. Именно по его желанию святыню назвали в честь Преподобной Марии Египетской.
Наталья Лешкович, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:
Этот выбор был неслучаен. То время было очень смутным и тревожным для Российской империи. Статский советник хотел, чтобы христиане очистили свои сердца от пороков, злобы, стали на путь исправления.
Повлиял на строительство железной дороги и не только. Чем еще Пуховичский район обязан графу Льву Макову – подробности здесь.
Пять башен и звонарня. Внутри – роспись на стенах. Работал над изображениями известный профессор исторической живописи Михаил Васильев. Его работы можно встретить в Москве, Севастополе, Риге и даже Париже. Сама церковь построена в ретроспективно русском стиле. Кстати, это единственный храм, на котором установлены часы, что совсем не свойственно для православия. Такую идею во время его строительства предложил один военный. Буквально за несколько дней прихожанам удалось собрать необходимую сумму.
Подробности в видео.