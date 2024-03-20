Чем пуховичская земля обязана графу Льву Макову? Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской и какие секреты таит в себе фамильная усыпальница Андрея Слотвинского в Рованичах? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Святыня, внесенная в список истокрико-культурных ценностей Минской области, церковь Преподобной Марии Египетской в Вилейке. Ее история берет свое начало в далеком 1863 году. Церковь возвели недалеко от Свято-Николаевского храма. Деньги на строительство выделил российский меценат – статский советник Аполлон Редкин. Именно по его желанию святыню назвали в честь Преподобной Марии Египетской.