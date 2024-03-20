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Отслойка сетчатки не означает потерю зрения. Вот как современные медики борются с патологией

20 марта 2024 08:59
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Существуют разные заболевания глаз, но когда речь идет об отслойке сетчатки, многие сами себе ставят диагноз – это однозначно потеря зрения. Однако современная медицина научилась бороться с этой патологией, в том числе с помощью лазера.

Отслойка сетчатки не означает потерю зрения. Вот как современные медики борются с патологией-1

Виталий Антоненко, врач-офтальмолог:
На сегодня эти операции выполняются всего через три прокола глаза иголками толщиной 0,5 миллиметра. Технологии настолько сложные и технологичные, что мы используем специальное оборудование, когда нужно – специальные газы, тяжелые жидкости. При этом обязательно должен быть специально обученный доктор, который в состоянии делать эти операции.

Отслойка сетчатки не означает потерю зрения. Вот как современные медики борются с патологией-4

Заметить патологию несложно. Появляются вспышки внутри глаза, возникает ощущение, будто внутри что-то моргает, как фонарик. Может появиться свечение, эффект дрожания лампы, в некоторых случаях перед глазами как бы возникает выпадение поля зрения, напоминающее штору. Самое главное в этом случае – профилактика.

Виталий Антоненко:
Когда мы на осмотре видим у пациента эти проблемы с сетчаткой и угрозу отслойки сетчатки, это можно предотвратить довольно легко – лазеркоагуляцией сетчатки. Это специальный прибор. Человек сидит, у него в глазу образно только вспышки света, и все. Мы укрепляем этим прибором сетчатку и предотвращаем развитие отслойки.

Отслойка сетчатки не означает потерю зрения. Вот как современные медики борются с патологией-7

В группу риска входят люди с близорукостью. И чем больше степень близорукости, тем выше вероятность того, что у человека появится отслойка. В первую очередь помните! Недуг может настигнуть в любом возрасте – вот почему ежегодная диагностика у офтальмолога должна войти в привычку даже у тех, кто никогда не жаловался на свое зрение.

# Здоровье # общество # Яна Галуза

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