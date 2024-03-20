Отслойка сетчатки не означает потерю зрения. Вот как современные медики борются с патологией

Существуют разные заболевания глаз, но когда речь идет об отслойке сетчатки, многие сами себе ставят диагноз – это однозначно потеря зрения. Однако современная медицина научилась бороться с этой патологией, в том числе с помощью лазера.

Виталий Антоненко, врач-офтальмолог: На сегодня эти операции выполняются всего через три прокола глаза иголками толщиной 0,5 миллиметра. Технологии настолько сложные и технологичные, что мы используем специальное оборудование, когда нужно – специальные газы, тяжелые жидкости. При этом обязательно должен быть специально обученный доктор, который в состоянии делать эти операции.

Заметить патологию несложно. Появляются вспышки внутри глаза, возникает ощущение, будто внутри что-то моргает, как фонарик. Может появиться свечение, эффект дрожания лампы, в некоторых случаях перед глазами как бы возникает выпадение поля зрения, напоминающее штору. Самое главное в этом случае – профилактика.

Виталий Антоненко:

Когда мы на осмотре видим у пациента эти проблемы с сетчаткой и угрозу отслойки сетчатки, это можно предотвратить довольно легко – лазеркоагуляцией сетчатки. Это специальный прибор. Человек сидит, у него в глазу образно только вспышки света, и все. Мы укрепляем этим прибором сетчатку и предотвращаем развитие отслойки.