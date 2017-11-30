Школы Беларуси перейдут на систему электронных дневников

Новости Беларуси. В Беларуси планируется создать единую программную платформу для проекта «Электронная школа». Это система электронных дневников и журналов, включая карту учащегося, которой можно пользоваться повсеместно по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это позволит оперативно отслеживать динамику успеваемости в рамках школы, микрорайона, области, страны. А также ознакомиться с тем, как идет освоение учебной программы и аттестация по четвертям. 30 ноября в Минске обсуждались возможное использование информационных технологии в образовании.