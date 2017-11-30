Погода в Беларуси 1 декабря: из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. 1 декабря на территории Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет облачно.

По информации Белгидромета, ночью прогнозируется слабый гололед, а на некоторых участках дороги возможна гололедица.

Температура в течение суток составит от 0 до +5°С. По юго-востоку днем ожидается до +7°С.

В первый день зимы ночью и утром прогнозируется порывистый юго-восточный с переходом на юго-западный ветер. Днем в северной части Беларуси ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Из-за сильного ветра на 1 декабря в стране объявлен оранжевый уровень опасности.