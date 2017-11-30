Профсоюзы и прокуратура провели правовой прием в Гродно

Новости Беларуси. Совместный правовой прием представителей профсоюзов и прокуратуры прошел впервые в Гродно. Место проведения – консервный завод – выбрали неслучайно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавно отраслевой профсоюз отстаивал права двух работников предприятия в суде. В результате удалось восстановить репутацию сотрудников, добиться отмены выговоров, доказать незаконность увольнения.

Дмитрий Тис, главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:

Его привлекали к дисциплинарной ответственности за невыполнение выручки, которая требуется для функционирования завода. Однако достижение данной выручки объективно невозможно. Потому что само предприятие испытывает материальный трудности плюс продукция неконкурентоспособная.

В свою очередь представители прокуратуры подчеркнули, что такие встречи помогают более оперативно решать проблемы, с которыми приходят люди. Причем зачастую еще на досудебной стадии. К слову, только за полгода по требованию профсоюзов работникам было возвращено более миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств.