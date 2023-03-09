Школы Беларуси готовятся к единому уроку памяти «О чём звонят колокола Хатыни»
Новости Беларуси. «О чем звонят колокола Хатыни». К единому уроку памяти готовятся школы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 80 лет прошло с момента тех трагических событий, но о печальных страницах в истории нашей страны люди не забывают и передают знания молодому поколению.
В школах возобновили направление военно-патриотического воспитания. Ребятам рассказывают о событиях Великой Отечественной, проводят выездные мероприятия, чтобы донести важность тех трагических уроков. С аншлагом проходят как теоретические занятия, так и практика. Девочки постигают азы первой медицинской помощи, мальчики учатся разбирать и собирать оружие, стрелять в тире. Экспозиции школьных музеев пополняют предметами времен Великой Отечественной войны. Это фото прадедов с описанием подвигов, наградные листы, личные вещи героев, которые сохранились в семьях.
Данила Деруга, ученик средней школы № 223 имени Иона Солтыса:
Конечно, интересно, потому что они учат даже жизни, что нужно защищать свою Родину, что кроме нас это никто не может сделать. Воспитывать в нас мужчин.
Геннадий Белявский, директор средней школы № 223 имени Иона Солтыса:
Я горжусь своими преподавателями, учениками, которые сами несут частичку патриотизма. Потому что мы очень долго участвовали в международном проекте «Союз. Наследники Победы». Мы единственная школа, которая на всем принимала участие постсоветском пространстве.
Юлия Долгая, ученица средней школы № 93:
Воспитание этого чувства, патриотизма – это очень важно. Особенно в наше время. Потому что люди начали забывать, что было в прошлом веке. И это неправильно, нужно всегда помнить.
Виталий Мицкевич, руководитель по патриотическому воспитанию средней школы № 93:
Здесь и элементы допризывной подготовки в образовательной сфере, это и факультативные занятия «Готовы Родине служить», «Юный пограничник», «Юные защитники Отечества». Детям нравятся очень факультативные занятия в том плане, что все, чему мы учим, находится в школе.
Юные белорусы уже со школы проявляют интерес к военному делу. Только в 93-й открыто пять патриотических классов. В них обучаются около 150 учеников. К слову, выпускники военно-патриотических классов будут иметь бонусы при поступлении в вузы.
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