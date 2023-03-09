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Алейник о ШОС: «Мы видим большие перспективы, большой потенциал этого сотрудничества»

09 марта 2023 10:59
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Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества к июньскому саммиту в Дели. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – генсеку ШОС: мы серьезно готовились к вступлению, поэтому сможем уложиться до июня. Подробнее.

Алейник о ШОС: «Мы видим большие перспективы, большой потенциал этого сотрудничества»-1

Партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества Беларусь является с 2010-го. А уже через пять лет повысили статус до наблюдателя. В Узбекистане был сделан очередной шаг. Беларусь получила единогласную поддержку в стремлении стать полноправным членом альянса. О Шанхайской организации сотрудничества говорят как о мощной геополитической структуре – центре многополярного мира. Как об экономическом союзе, на долю которого приходится четверть ВВП всего мира. А белорусский путь по вступлению в ШОС уже называют беспрецедентным.

Алейник о ШОС: «Мы видим большие перспективы, большой потенциал этого сотрудничества»-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
17 января подписан протокол по вопросам присоединения Республики Беларусь к Шанхайской организации сотрудничества, который определяет механизмы нашего присоединения. И подготовлен меморандум. Сейчас мы осуществляем согласование этого меморандума с государствами-членами. Этот процесс идет в штатном режиме. Мы, естественно, придерживаемся ускоренного формата присоединения. Есть технические моменты, которые мы регулируем с государствами-членами. И рассчитываем завершить этот процесс в 2023 году. Мы видим большие перспективы, большой потенциал этого сотрудничества и рассчитываем активно участвовать во всех измерениях: не только торговля, но и промышленная кооперация.

Алейник о ШОС: «Мы видим большие перспективы, большой потенциал этого сотрудничества»-7

Сейчас в состав ШОС входят девять стран: Россия, Индия, Иран, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Главными задачами организации являются укрепление стабильности и безопасности, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

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# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Сергей Алейник # Фотофакт

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