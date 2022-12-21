Школу закончила, а оно все ещё стоит. Как решают проблему с долгостроями в Беларуси?

Новости Беларуси. Семь уголовных дел только за последние недели возбуждено финансовой милицией Комитета госконтроля в отношении должностных лиц, ответственных за строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о так называемых долгостроях. К примеру, деньги на возведение объекта выделены и даже закуплено оборудование. Но станки и линии монтировать некуда, ведь цеха просто нет. А жители одного из районов Могилева даже и не догадывались, что их улицы официально не введены в строй. Как реанимируют объекты со сроком давности? Репортаж Анастасии Ярощик-Корниенко.

Дворы домов постройки 1990-х. Задача водителей – максимально компактно поставить автомобиль – такая соседская толерантность. Но к вечеру здесь все равно нет свободных мест. Решить вопрос обещал паркинг.

В 2021-м застройщик уверенно снес старую стоянку и начал возводить современный объект. Но строительный оптимизм оказался недолгим. Исчезла сначала техника, а затем и сами рабочие. Теперь торчащая со всех сторон арматура явно не добавляет лоска городской улице. Забор стройки уже испробован на прочность. А если так дело пойдет и дальше, то незаконсервированный долгострой станет явно небезопасным, делятся своими опасениями родители. По документам люди жили на стройке. Как бороться с долгостроями на бумаге?

Анастасия Грицкевич:

Последний год вообще никто здесь не появляется. Конечно, вызывает опасение! Во-первых, этот забор и внешний вид. Но самое главное – машину же негде ставить. Во время проверки затянувшихся строек этот объект попал в поле зрение сотрудников Госконтроля. Удалось найти застройщика и уточнить его планы.

Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:

Частная компания, объект не законсервирован. Договор с генподрядчиком, насколько нам известно, расторгнут. Сегодня они заявили, что проектная документация корректируется. Есть надежда, что будет возобновлено строительство.

В рамках поручения главы государства, по всей стране год назад Комитетом госконтроля начата работа по наведению порядка с объектами сверхнормативного строительства. Президент возвращается к этой теме нередко, чтобы не дать ответственным чиновникам расслабиться, ведь это заметное пятно на общей репутации. «Жуликов здесь хватает». Как решить проблему долгостроев в Минске? Итоги коллегии КГК.

Если в 2021-м в результате ревизии эксперты насчитали свыше 4 000 долгостроев, то сегодня их в два раза меньше. По каждому буквально составили план реанимирования стройки или же наоборот. К примеру, этот паркинг стал камнем преткновения во дворе дома по улице Харьковской. Новоселы в 2014 году соглашались на такое соседство: все-таки будет, где поставить автомобиль. Но объект стал лишь стояночным тормозом для груды строительных конструкций, а небезопасные лабиринты как магнит притягивают местных мальчишек.

Мне кажется, оно лишнее здесь. Я уже школу закончила, уже универ заканчиваю, а оно все еще стоит. Местный исполком пошел навстречу жителям и поможет привести территорию в порядок.