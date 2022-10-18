«Жуликов здесь хватает». Как решить проблему долгостроев в Минске? Итоги коллегии КГК

Новости Беларуси. За 1,5 года количество долгостроев в нашей стране снизилось практически вдвое, однако по-прежнему вопросы остались. О выполнении поручения Президента по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства говорили 18 октября в Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Долгострой в столичном микрорайоне Уручье. Здесь планировали построить торговый объект, но не получилось. В 2014 начали стройку и до сих пор объект не только не достроили, но даже не законсервировали.

Заказчик неоднократно обещал скорректировать проектную документацию и продолжить начатое строительство, но воз и ныне там. Пора принимать радикальные меры вплоть до изъятия. В целом по стране количество таких долгостроев – встроенно-пристроенных помещений – сократилось вдвое. Сейчас их осталось восемь, и все они располагаются в Минске.

Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по Минску КГК Беларуси:

Город планирует завершить строительство пяти объектов в текущем году. Однако мы видим, что только два объекта могут быть завершены в декабре 2022 года. По остальным меры приняты недостаточные: либо заказчик бездействует, либо переносит, затягивает свои сроки на следующий год.

В целом по стране число долгостроев за последние 1,5 года сократилось вдвое. Но в госконтроле считают, что результат мог быть значительно лучше. Более эффективной работе мешает формализм на местах. Местная власть особое внимание уделяет объектам, которые появились в последние 5 лет. А про те, которые начали строить в 1990-е или нулевые, почему-то забывают. А вот пример вопиющего факта: недостроенное здание уже снесли, но оно по-прежнему числится на бумаге. Его нужно просто списать в учете заказчика, но руки не доходят. Есть и случаи, когда здания эксплуатируются без приемки, таких больше 700.

Николай Зенчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Беларуси:

Когда мы начинаем звонить, выходить на застройщика и спрашивать: почему ты не вводишь и не сдаешь – люди вообще не в курсе. Они думали: мы построили объект, поставили туда коров, заполнили, используем ферму. А что нужно отвод оформлять, отчитываться о наличии долгостроя – они вообще этим не занимаются и даже не знают о таком. То есть мы видим, что, если застройщик не понимает и не знает, что нужно объектом заниматься, у нас тут же вопросы к органам власти: а как вы тогда занимаетесь этим вопросом. Причины простоя или заморозки объектов самые разные, а результат один – бардак. Именно так откровенно и без прикрас Александр Лукашенко описал ситуацию, затрагивая тему минских долгостроев при посещении площадки городского Технопарка. Президент дал понять, что не намерен долго ждать, когда городские власти наведут порядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возьмите газпромовский долгострой. Длительное время не могут ввести в эксплуатацию гостиницу напротив «Минск-Арены». Не завершено строительство паркинга и встроенных помещений в жилом доме на Неманской. На Кальварийской торговый центр «Гулливер» – немой укор нашей бесхозяйственности. Так же как и строение возле цирка в самом знаковом месте Минска. О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо, Наталья Ивановна. Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится. Есть председатель горисполкома, уполномоченные по городу и аж целый помощник. Пора принимать кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья.