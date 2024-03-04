Школу молодого журналиста представили на международной выставке «Образование и карьера»

Уникальный проект БГУ. Постичь азы репортерского дела смогли слушатели школы молодого журналиста. Она развернулась в ходе международной выставки «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней традиционно колледжи и вузы представляют свои достижения в самых разных сферах. Так, педагогический университет провел мастер-класс по чтению и письму методикой Брайля для слабовидящих. Главная цель выставки – подсказать абитуриентам, какую профессию выбрать.

Мария Потупчик, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка: На данную выставку могут прийти не только школьники, абитуриенты, их родители. Они могут посмотреть, какие есть специальности у нас, и выбрать для себя нужную профессию.

Алена Герус, сотрудник управления по организации приема Санкт-Петербургского государственного университета (Россия):

Поступающие у нас могут претендовать на обучение по различным линиям поступления. Есть возможность получения бюджетных мест, то есть могут поступать на равных правах с гражданами Российской Федерации.

Специализированная выставка «Образование и карьера» на этот раз собрала на одной площадке 120 учреждений. В течение трех дней экспозиции были доступны для школьников, абитуриентов, студентов и их родителей.