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«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Катар

04 марта 2024 06:48
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Попасть из Минска в столицу Катара за шесть часов. «Белавиа» возобновляет чартерную программу полетов в Доху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Катар-1

Первый рейс уже сегодня, 4 марта. Это арабское государство, омываемое водами Персидского залива, заинтересовано в притоке гостей. Виза для граждан Беларуси предоставляется по прилете на 30 дней. Ее стоимость около 27 долларов, но для пассажиров чартерных рейсов офис по туризму Катара компенсирует эту сумму. 

Впервые самолеты «Белавиа» стали летать в Катар в 2023 году, что примечательно, тоже с 4 марта. В этом сезоне полетная программа запланирована до конца октября с возможностью ее дальнейшего продления.

# Авиасообщение # общество

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