Школьный колокольчик из артснаряда и клатч с взрывчаткой. Показываем уникальные вещи времён ВОВ

Опаленные огнем и искороженные пулями. В этих предметах судьба тех, кто стал на защиту Родины 75 лет назад. В Слуцком краеведческом память о героях берегут, как зеницу ока. Реликвий печалей и радостей здесь 15 тысяч! С начала апреля музей стал выкладывать ценные вещи в своих аккаунтах. За каждой настоящий детектив.

Андрей Кулеш, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея:

Зажигалка самодельная, сделанная, по всей видимости, из немецкой гильзы. Она была найдена в захоронении в деревне Тирасполь.

Также планшет для документов танкиста Лукьянцева, который участвовал в боях и горел вместе с ним, что характерно вот здесь: оплавленная кожа.

Имя Анатолия Никитина громко звучит в виртуальной акции «Помнить и хранить». Командир партизанского отряда «Железняк» при подрыве моста в Старых Дорогах несколькими меткими выстрелами вывел миномётный расчёт немцев из строя. Моментов для гордости в биографии бойца немало. В его честь молчит эта печать и зажигалка, которую партизаны сделали для своего командира. Среди «верных товарищей» и компас.

Андрей Кулеш:

Это школьный колокол, по всей видимости, сделан из 105 мм гильзы немецкой артиллерийской. Им после войны в школе пользовались, ходили по коридору и звонили.

Это грелка-коптилка самодельная.

В этом милом клатче связная партизанского отряда Кирова Галина Сытько проносила не только «пламенное слово» и стопки листовок, но и, кто бы мог подумать, взрывчатку. Благодаря этому в декабре 1942 года подорвали Слуцкую электростанцию.

Среди немых свидетелей – часы комиссара 95-й партизанской бригады имени Фрунзе Ивана Федосовича Артеменко. С гравировкой «Лучшему старшему группы» перед уходом в тыл.

Василий Тишкевич, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея:

Его группа в составе 17 человек 3,5 месяца пешком прошла с Большой земли через линию фронта и, потеряв только трех человек в боях с фашистскими оккупантами, добралась до Слуцкого района. Во времена блокады в наших партизанских слуцких лесах в бою пришлось руководить командиру отряда Анатолию Макаревичу. Он попал в тяжелую ситуацию, им на помощь подошла группа партизан, одной из которых руководила комсомолка, как у нас ее называли в годы оккупации, Жанна.

Марию Киреевну Романовскую окрестили в честь Жанны д’Арк неспроста. В том самом бою на Случчине, будучи беременной, не послушалась своего любимого – командира отряда Николая Макаревича. Штыковая атака закончилась гибелью.

Трагедия осталась осколком в сердце подростка, оформителя листовок, Вани Стасевича, которому медсестра Маша делала уколы и просила потерпеть ради Победы. Пройдет время, и образ Партизанской Мадонны станет центральным в картине «В белорусских болотах» уже известного художника Ивана Стасевича.

Анастасия Макеева, корреспондент:

А этот портсигар спас жизнь бравого партизана Степана Тишкевича, пуля прошила шинель и застряла в металле.

Пока музей на ремонте. Но в новых залах реликвии Победы займут центральное место. Как и этот тульский гармоник Василия Семеновича Тишкевича.