20 августа стартовал фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах. Приветствие участникам направил Президент

Новости Беларуси. В белорусских Лясковичах проходит фестиваль «Зов Полесья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам и гостям праздника направил Александр Лукашенко. Президент выразил уверенность, что в Год исторической памяти этот творческий форум будет способствовать духовному единению белорусского народа, сохранению историко-культурного наследия, воспитанию гордости за природные и духовные богатства Полесья.

Впервые фестиваль прошел в 2010 году по инициативе главы государства. Передать атмосферу и рассказать об этнокультурных традициях, внедряя современные мотивы – главная задача форума. Праздник проводится в стилистике полесского кирмаша, при этом каждая площадка будет особенной. Например, пинская в виде старинной рыночной площади с воспроизведением знаменитого лодочного базара.