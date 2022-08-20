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20 августа стартовал фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах. Приветствие участникам направил Президент

20 августа 2022 07:10
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Новости Беларуси. В белорусских Лясковичах проходит фестиваль «Зов Полесья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам и гостям праздника направил Александр Лукашенко. Президент выразил уверенность, что в Год исторической памяти этот творческий форум будет способствовать духовному единению белорусского народа, сохранению историко-культурного наследия, воспитанию гордости за природные и духовные богатства Полесья.

20 августа стартовал фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах. Приветствие участникам направил Президент-1

Впервые фестиваль прошел в 2010 году по инициативе главы государства. Передать атмосферу и рассказать об этнокультурных традициях, внедряя современные мотивы – главная задача форума. Праздник проводится в стилистике полесского кирмаша, при этом каждая площадка будет особенной. Например, пинская в виде старинной рыночной площади с воспроизведением знаменитого лодочного базара.

20 августа стартовал фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах. Приветствие участникам направил Президент-4

Всего же свои тематические подворья представят 13 регионов Припятского Полесья: восемь из Гомельской области и пять из Брестской. Есть и дебютанты – впервые участие принимает Ивановский район.

# Фестиваль # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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