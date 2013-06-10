Школьные выпускные вечера стартовали в Беларуси и продлятся до 12 июня

Новости Беларуси. Тысячи белорусских выпускников прощаются со школой. Праздничные вечера стартовали 10 июня и продлятся до 12. В 2013 году путевку во взрослую жизнь получат почти 60 тысяч одиннадцатиклассников. Для всех ребят этот вечер станет особенным и незабываемым.

В Гродно медали лучшим выпускникам вручит мэр на главном городском балу, который пройдет 12 июня. А в минских школах торжества пройдут 11 июня.

Особое внимание уделят общественному порядку и безопасности. Парки, скверы и лесопарковые зоны, которые выпускники выбирают для гуляний – под пристальным вниманием правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.