Погода в Беларуси: из-за тумана авиарейсы прилетают с опозданием, ожидаются дожди с грозами

Новости Беларуси. Беларусь во власти непогоды. Синоптики передали «оранжевый» уровень опасности. С самого утра густой туман окутал большую часть страны. Видимость на отдельных участках дорог не превышала 100 метров.

Ливни и шквалистый ветер вот уже третьи сутки не уходят с территории Беларуси. Причём, не без последствий. В выходные из-за сильного дождя погас огонь на площади Победы, а разряды молний стали причинами пожаров в Брестской и Минской областях.

С самого утра густой туман повлиял на работу Национального аэропорта. Самолёты из Еревана, Тбилиси и Астаны приземлились с опозданием. Завтра ситуация не изменится. Синоптики вновь передают оранжевый уровень опасности.

Грозы, ливни, шквалистый ветер, град, декадные нормы осадков... Всё это стало привычным. Вот уже третий день Беларусь во власти стихий. Аварийные службы едва ли успевают справиться с последствиями. Например, сейчас подтоплены улицы в Серебрянке, Партизанский проспект.

Это любительское видео за сегодня облетело весь Интернет. Специалист «Мингаза» ликвидирует последствия непогоды. Противостоять шквалистому ветру и сильному ливню не смог и Вечный огонь. По словам очевидцев, подачу газа сразу же прекратили, милиция не пропускала к потухшему огню зевак.

Оперативно сработали и милиция, и специалисты «Мингаза». Всего лишь полчаса понадобилось, чтобы зажечь пламя. В аварийную службу обратились жители соседних обелиску Победы домов. Сегодня уже ничего не напоминает о недавнем происшествии.

По-настоящему напряжённой ситуация оказалась по всей республике. Так говорят в МЧС. Например, в Клецком районе без шифера остались 33 дома. Пропало электричество в 33 населенных пунктах в Новогрудском районе. Разряды молнии стали причиной шести пожаров в Брестской области. Без ЧП не обошлось и в Минской.

А это уже сегодняшняя картина. Туман стал третьим, невольным, участником движения. И дорожного, и даже авиационного. Особенно с 3 до 7 утра. Несколько рейсов пришли с задержкой. В Национальном аэропорту заверяют: ситуация рабочая, теперь все работают в штатном режиме. Более ста рейсов на вылет и на прилёт.

Василий Корнев, заместитель генерального директора по производству РУП «Национальный аэропорт Минск»:

3 борта ушли на запасной аэродром в Гомель. Затем они перелетели в Минск и в 8 часов самолеты были на базе.

При этом прогнозы синоптиков не утешительны. Холодный фронт отступать не намерен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

На вторник ожидается оранжевый уровень опасности. На большей части территории – кратковременные дожди, грозы, шквалистые усиления ветра с порывами до 15-20 м/с. По юго-востоку ожидается и град.