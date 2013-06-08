Повар из Франции, обладатель «Мишленовской звезды»: Я развею миф о Беларуси!

Новости Беларуси. Чтобы узнать, насколько хорош «нашенский» товар, белорусская гора (продукция) не обязательно должна идти к Магомету – Магомет может приблизиться к горе. Или Кристоф – так зовут именитого французского повара, обладателя Мишленовской звезды (это высший поварской рейтинг). Кристоф Муазан приехал в Минск и смог из наших продуктов приготовить блюда мирового уровня.

Татьяна Бородкина, корреспондент:

Все ингредиенты Вы здесь приобрели или, может, что-то с собой привезли?

Кристоф Муазан, шеф-повар (Франция):

Все отсюда, действительно. Чтобы вам показать, что все можно найти в Минске.

Наша крабовая галета подается с пюре из авокадо и салатом из свежих трав.

Татьяна Бородкина, корреспондент:

Вы только учите или чему-то сами учитесь?

Кристоф Муазан, шеф-повар (Франция):

Да, конечно. Сегодня на нашей кухне одна дама готовила рыбу по своему рецепту. И я спросил, как она это делает. И был очень доволен. Узнал новое для себя.

Татьяна Бородкина, корреспондент:

В моем понимании, француз – это обязательно романтик, обязательно гурман, обязательно модник. А Вы успели оценить белорусов?

Кристоф Муазан, шеф-повар (Франция):

Пока я еще немного общался с белорусами. Но мне кажется, что белорусы очень приятные и хорошие.

Татьяна Бородкина, корреспондент:

Хорошо, с нами, белорусами, Вы еще познакомитесь, кухню нашу попробуете. Но неужели город не успели оценить наш? Как Вам наш Минск?

Кристоф Муазан, шеф-повар (Франция):

Мне очень понравился Минск. И мне он показался очень приятным, с хорошей атмосферой и улыбающимися людьми. Я очень хорошо себя здесь чувствую.

Татьяна Бородкина, корреспондент:

Вы приедете к себе на родину, во Францию, Вас встретят друзья или семья и спросят, где был. В одном предложении охарактеризуйте где Вы были.

Кристоф Муазан, шеф-повар (Франция):

Если одной фразой, то можно сказать: удовольствие, приятное место. Действительно провел прекрасное время в Минске.

Да, это правда, что во Франции есть такое представление о Восточной Европе, мол, эти страны холодноваты. Поэтому я развею этот миф. Объясню, что все хорошо, что очень теплая атмосфера.

Татьяна Бородкина, корреспондент:

Рада нашему знакомству. Всего Вам хорошего. И приезжайте к нам еще.

Кристоф Муазан, шеф-повар (Франция):

Спасибо. Я тоже рад.