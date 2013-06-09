Чистота в городе и парках зависит от работы коммунальщиков?

Новости Беларуси. А вот еще один непременный атрибут современных районов-новостроек. Горы строительного мусора у подъездов. Этим, конечно, грешили многие, кто получал ключи от новой квартиры и занимался ремонтом.

А еще - последствия пикников в лесу, окурки на остановках и уже набившие оскомину собачьи экскременты в парках. Можно пойти, например, нестандартным путём, как волонтеры в Испании. Они не побрезговали проследить за владельцами собак, собрать, так сказать, отходы четвероногих и принести всё это богатство домой хозяевам. Как говорится, получите и распишитесь. Работает на все сто. Правда, неизвестно, как бы к этому отнеслись белорусские любители собак.

В день защиты окружающей среды, а он пришелся именно на эту неделю, мы задались резонным вопросом: почему мечта Экзюпери из «Маленького принца» так и осталась мечтой?

На прибрежный променад она выходит, словно на минное поле. У Людмилы Николаевны стратегическая установка: смотреть не на пейзажи, а под ноги. Кто знает, что отдыхающие не захотят везти обратно в город?

Принципиальность Галины Петровны понять можно. Ну, правда, она же не нанималась дворником. До этого семейства здесь будто базировался клуб курильщиков. Похоже, ни один окурок так и не оказался в урне.

Со стороны не придерешься: на пляже вроде как и чисто — спасибо траве! В зарослях не то, что мусора - некоторых любителей загара банально не видно. Но если присмотреться — ощущение, что многим просто нравится отдыхать на свалке.

Зато мусорные контейнеры практически пустые. Наверняка те, кто бросили возле воды окурки или битое стекло, уверены, что следом за ними должны ходить бригады уборщиков. Почему нет? Платный вход на пляж — и дело в шляпе. Разве что предметы одежды здесь не часто забывают.

О том, что чистота на улицах, в подъездах и хотя бы общественном транспорте зависит, в первую очередь, от нас, а не расторопности уборщиков и дворников, в Беларуси зачастую только напоминают, а, к примеру, в других странах — штрафуют. И это в лучшем случае.

В Сингапуре за повторный бросок мимо урны могут отправить за решетку. Жительнице Англии пришлось раскошелиться на 350 евро за вынос мусора в неположенное время, еще и возместив моральный вред соседям. Но больше всех в списке «экологических» инициатив вдохновляет Испания. Отныне, если владелец собаки не уберет за своим питомцем, то самое ему отправят почтой и передадут под роспись лично в руки.

А в этом минском дворе отправлять почтой можно было бы сразу весь бак. На детской площадке - джентльменский набор: пробки от шампанского и изысканный парфюм.

Елена Ставер:

Если бы давали штраф за каждую бутылку — я бы только спасибо сказала. За каждый окурок на детской площадке — мы сами убираем — ребенок пытается в рот засунуть.

Мама не успела оглянуться — маленькая Аня уже на вкус пробует последствия чьей-то несознательности.

Кто-то оставил на перспективу самодеятельную пепельницу, а кто-то - одноразовый сервиз. Похоже, прямо на месте трапезы. Елена вспоминает, как прошлым летом по очереди с соседкой подметала детскую площадку. В этом году уже не стала. А смысл? Бесполезно.

Елена Ставер:

И коммунальщики не дорабатывают в нашем районе, вообще ужасно, ЖЭС не работает, но люди у нас тоже свиньи.

На три многоэтажки - лишь одно место сбора мусора. Сюда же несут из ближайших магазинов, и сюда же — из поселка по соседству.

Редкий двор, где на лавочках возле подъезда сидят лишь самые невозмутимые. Если беседа не заладится, тема для нового разговора, как правило, появляется внезапно.

По словам жильцов, мусоровоз к бакам подъезжает исправно, как по расписанию. Но мало того, что контейнеров для трех домов уж точно недостаточно, так еще и хватает желающих бросить все, что не доели или откуда уже выпили, прямо под ногами.

Елена Ставер:

Не думаю, что люди у нас знают про раздельный мусор, вон стоит одна — туда сбрасывают все, хотя это только для пластика.

Уж наверняка не одна кипа исписанной на эту тему бумаги улетела в желтый контейнер, а многие так и не привыкли к цивилизованному сбору вторсырья. Казалось бы, вот что такая сортировка дает конкретно Елизавете Петровне?

Антон Хвоенок, директор ОАО «Белвторресурсы»:

Для того чтобы сохранить и экологическую обстановку, и использовать вторичные материальные ресурсы, а не покупать их за валюту, в принципе, на это и направлено.

Директор «Белвторресурсов» обнадеживает: с каждым годом все больше белорусов со знанием дела подходят к разноцветным контейнерам. Но здесь, как говорят, кто в лес, кто по дрова. И вот многие из тех, кто в лес, будто в принципе не слышали о существовании мусорных баков.

Такую зачистку здесь проводят каждый день. После выходных и вовсе — на одно пост-пикниковое место приходится делать несколько ходок. Практически все приезжают на машинах, а до контейнеров какая-то сотня метров. Но мусор, как правило, даже не складывают в общие кучи, просто оставляют, кому где хочется.

Артур Бурак, главный лесничий УП «Минское лесопарковое хозяйство» Мингорисполкома:

Для физического лица от предупреждения до 20 базовых. Юридическое лицо – от предупреждения до 300 базовых.

Чтобы хоть как-то оградить лес от нерадивых отдыхающих, на отдельных въездах стоят шлагбаумы. Наше национальное достояние приходится защищать от нас же. Если бы поляны никто не убирал, на презентационных роликах о Беларуси деревьев давно не было бы видно из-за гор мусора.

Леонид Лещенок:

Первая заявка была подана 24 марта 2013 года. Однако никаких движений в этом вопросе, в этой дыре не было.

Зато в этом минском подъезде и рады, и готовы соблюдать чистоту, да вот во всех этих радужных планах зияет черная дыра.

Леонид Лещенок:

Мусор падает с 12, 10, 9 этажа, частично вылетает сюда.

Жильцы уже третий месяц живут, как на помойке. Только и гадают: пронесет - не пронесет.

Судьбу мусоропровода отслеживают буквально по дням. Сначала прогнил ящик, потом его обмотали скотчем, но однажды, ко всеобщему ужасу, появилось вот такое зловонное дупло. Теперь живущие на четвертом этаже по памяти скажут, что испортилось у соседей сверху.

Леонид Лещенок:

Это завтра-послезавтра крысы полезут! Мы же живые люди, в столице живем, ну уже дырку заделать — неужели у нас нет денег? Чиновник в ЖЭС-108 начальник, говорит: «Ой, я же здесь недавно...». Что нам сейчас делать?

Самым популярным вопросом всех времен задаются все стороны чисто мусорного конфликта. Кто-то любит обвинять коммунальные службы: дескать, все плохо и не вовремя, но многие элементарно забывают поднять свой окурок или сделать замечание своему ребенку, когда тот бросит фантик на асфальт. В 90-х снимали соцрекламу с рок-идолами в главных ролях...

Но в веке 21 такому креативу уже поверят на вряд ли. А вот наказанию рублем — запросто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.