Школьные костюмы с зеркалом и термометрами разработали на Бобруйском швейном предприятии

Новости Беларуси. Новые технологии для школьной формы. Одно из предприятий Могилевской области готовит к выпуску пробную партию одежды для учеников со встроенными термометрами. Пока школьники с интересом изучают модные новинки, родители относятся к ним с настороженностью: не будут ли отвлекать от учебы встроенные гаджеты и не скажутся ли ноу-хау на цене.
Школьница:
Классно иметь такую штуку. Можно и на косички посмотреть, на платьице.
Школьная форма с зеркальцем для девочек и с термометрами для мальчиков. Учеников бобруйских школ пригласили на местное швейное предприятие примерить новинки собственного производства.
И пока дети увлеченно рассматривают модные штучки, родители скрупулезно оценивают их необходимость.
Наталья Шаповалова:
Будет отвлекать тебя первое время, пока ты к нему не привыкнешь.
Школьник:
Думаю, что да, будет сначала отвлекать.
Модельеры предприятия, разработавшие новую школьную форму, уверяют: костюмы со встроенным термометром прежде всего помогут родителям.
Заглянув под полу пиджака, к примеру, мама тут же узнает температуру тела своего чада, не замерз ли он в школе и не забыл ли застегнуться по дороге домой. Взрослых, однако, интересуют вопросы куда более, по их мнению, актуальные.
Елена Ермоленко:
Форма покупается на год и дети быстро вырастают. Поэтому хотелось бы более качественную, но менее дорогую вещь.
Наталья Шаповалова:
В принципе, это не особо важная деталь для костюма, на мой взгляд. Я бы не обратила внимание на это, потому что увеличение цены, наверное, за счет этого. Поэтому мог бы костюм обойтись и без термометра.
Средняя цена школьного костюма для мальчиков бобруйского производства – около полумиллиона рублей. Встроенные термометры, конечно, ценник повысят.
Однако на предприятии сделали ставку на современных и практичных людей, для которых модные тенденции и комфорт прежде всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оксана Абразевич, модельер-конструктор:
Пока еще аналогов в мире нет. На много костюм дороже не будет. Максимум тысяч 30. Я не думаю, что это большая разница для костюма. Если родители заинтересуются, то это вполне доступная цена. Если их устраивает наш костюм, то почему бы ни приобрести его с таким новшеством.
У Бобруйского швейного предприятия уже есть опыт работы с так называемыми высокими технологиями. Несколько лет назад здесь разработали школьную форму с карманами, которые блокируют излучение сотовых телефонов. Модель оказалась довольно популярной.
Насколько востребована будет новинка со встроенными термометрами, станет известно, как только первая партия костюмов поступит в продажу.