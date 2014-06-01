Школьные костюмы с зеркалом и термометрами разработали на Бобруйском швейном предприятии

Новости Беларуси. Новые технологии для школьной формы. Одно из предприятий Могилевской области готовит к выпуску пробную партию одежды для учеников со встроенными термометрами. Пока школьники с интересом изучают модные новинки, родители относятся к ним с настороженностью: не будут ли отвлекать от учебы встроенные гаджеты и не скажутся ли ноу-хау на цене.

Школьница:

Классно иметь такую штуку. Можно и на косички посмотреть, на платьице.

Школьная форма с зеркальцем для девочек и с термометрами для мальчиков. Учеников бобруйских школ пригласили на местное швейное предприятие примерить новинки собственного производства.

И пока дети увлеченно рассматривают модные штучки, родители скрупулезно оценивают их необходимость.

Наталья Шаповалова:

Будет отвлекать тебя первое время, пока ты к нему не привыкнешь.

Школьник:

Думаю, что да, будет сначала отвлекать.

Модельеры предприятия, разработавшие новую школьную форму, уверяют: костюмы со встроенным термометром прежде всего помогут родителям.

Заглянув под полу пиджака, к примеру, мама тут же узнает температуру тела своего чада, не замерз ли он в школе и не забыл ли застегнуться по дороге домой. Взрослых, однако, интересуют вопросы куда более, по их мнению, актуальные.

Елена Ермоленко:

Форма покупается на год и дети быстро вырастают. Поэтому хотелось бы более качественную, но менее дорогую вещь.

Наталья Шаповалова:

В принципе, это не особо важная деталь для костюма, на мой взгляд. Я бы не обратила внимание на это, потому что увеличение цены, наверное, за счет этого. Поэтому мог бы костюм обойтись и без термометра.

Средняя цена школьного костюма для мальчиков бобруйского производства – около полумиллиона рублей. Встроенные термометры, конечно, ценник повысят.

Однако на предприятии сделали ставку на современных и практичных людей, для которых модные тенденции и комфорт прежде всего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Абразевич, модельер-конструктор:

Пока еще аналогов в мире нет. На много костюм дороже не будет. Максимум тысяч 30. Я не думаю, что это большая разница для костюма. Если родители заинтересуются, то это вполне доступная цена. Если их устраивает наш костюм, то почему бы ни приобрести его с таким новшеством.

У Бобруйского швейного предприятия уже есть опыт работы с так называемыми высокими технологиями. Несколько лет назад здесь разработали школьную форму с карманами, которые блокируют излучение сотовых телефонов. Модель оказалась довольно популярной.

Насколько востребована будет новинка со встроенными термометрами, станет известно, как только первая партия костюмов поступит в продажу.