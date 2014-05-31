Финал крупного киберфестиваля проходит в Минске

Новости Беларуси. Их жизнь — игра. Сегодня в Минске уже в пятый раз проходит финал крупного киберфестиваля. В онлайн-схватке встретились сильнейшие команды из Беларуси и России.

Посмотреть на гейм-зрелище собралось несколько тысяч ребят. Поклонники компьютерных игр смогли не только взять автографы у именитых киберспортсменов, но и понаблюдать за их мастерством. Матчи закончатся только поздним вечером.

Онлайн-битвы транслируются на экранах, кроме того, происходящее комментируют знатоки кибериндустрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бурдыко, основатель киберфестиваля:

Мы стараемся с каждым мероприятием вносить что-то новое, интересное для того, чтобы стимулировать и популяризировать этот вид компьютерного спорта. В этом году мы решили изменить немного формат по части игр и оставили только одну наиболее популярную с точки зрения киберспорта. Аудитория очень благодарна и довольна, потому что они смотрят целый день свою любимую игру.

Дмитрий Воронок, координатор проекта, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Хотим поддержать геймерскую индустрию и в принципе развитие киберспорта в Беларуси, в будущем создать даже федерацию белорусского киберспорта. Для того, чтобы поставить это на действенный поток и на конкретные задачи. Чтобы киберспорт смог решать конкретные задачи.