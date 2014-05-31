Последний звонок прозвенел в школах, гимназиях и лицеях Минска 31 мая

Новости Беларуси. Праздник уходящего детства. В школах, гимназиях и лицеях прошли торжественные линейки. С окончанием учебного года школьников и выпускников поздравили не только учителя и родители, но и представители власти.

Почти 90 тысяч 11-классников и более 55 тысяч выпускников 9 классов 31 мая услышали свой последний звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот парень с иностранной фамилией Швед уже сделал имя не только себе, но и родной Беларуси. На один день победитель Международных олимпиад по химии, белорусский Менделеев Андрей оставил колбы и пробирки, сегодня его главное амплуа - выпускник.

Андрей Швед, выпускник гимназии №12 Минска:

Для меня очень тревожно. В школе мы знаем, что будет завтрашний день - что мы пойдем в школу, будем что-то сдавать. Начиная с университета, ты уже сам отвечаешь за себя и должен нести ответственность.

По традиции во всех школах страны в этот день подводят итоги учебного года, награждают отличников и активистов. В условный праздник уходящего детства сегодняшние выпускники получают напутствия от родителей, учителей и представителей власти.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Современный выпускник должен быть не просто уверен в своих силах в плане накопленных знаний, но и по всем позициям конкурентоспособным. Надеемся, что наши выпускники придут во все отрасли.

Ольга Черноусова, директор гимназии № 13 Минска:

Это праздник, который относится к числу тех, о которых говорят - единственный. Только, наверное, когда эти дети станут взрослыми и приведут сюда своих детей (есть уже у нас в практике такое), тогда они поймут, как было здорово, что это самые замечательные годы в их жизни.

Будущие журналисты, педагоги, врачи и артисты, а пока это школьная элита. Им альма-матер помогла не только получить знания, но и найти себя. Так, Илья, с будущим определился давно.

Илья Юруть, выпускник гимназии №23 Минска:

Я поступаю в Военную академию Республики Беларусь. Прошло 11 лет школы. Для меня это очень знаменательное событие в жизни. Вспереди нам ждет совершенно новая жизнь. В приниципе, мы все этому очень рады.

Школьные годы - годы чудесные. И эти 11 лет пролетели незаметно. Сегодня в радостной суете выпускники с волнением вспоминают как пришли в школу, как учились и с кем дружили.

Никита Быстров, выпускник:

Запомнятся самые важные люди в жизни, которые 11 лет были с тобой - друзья и учителя, которые вели тебя по жизни.

Ангелина Заброцкая, выпускница гимназии №13 Минска:

Даже сейчас не верится, что 11 класс, что уходишь из гимназии и все просто так закончилось. Я думаю, меня ждет чудесное будущее. Буду к самому лучшему стремиться и буду благодарна этой школе за проведенные здесь годы.

А это уже молодая смена, в альма-матер еще первоклашки теперь за хозяев. И именно они дали последний звонок.

Последний звонок 31 мая звенел заливисто, громко и долго. Почти для 90 тысяч 11-классников и более 55-ти тысяч 9-классников он стал еще и прощальным со школой.

К слову, как и в прошлые годы, 31 мая и 12 июня в столице будет ограничена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков.