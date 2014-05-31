Всемирный День без табака 31 мая отпраздновали в парке им. Горького в Минске

Новости Беларуси. 31 мая - день, когда стоит сменить зависимость на увлечения... И повод тому - Всемирный День без табака. В минском парке имени Горького даже состоялась акция, где каждый мог проверить свое здоровье, поучаствовать в викторинах и соревнованиях.

Ежегодно табак уносит около 6 миллионов человеческих жизней, причем десятая часть этих людей не является курильщиками и погибает от пассивного курения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология»:

Примерно 5 тысяч белорусов ежегодно гибнут от болезней, связанных с курением. Еще ни один не умер, бросив курить. Поверьте, это нужно просто взять да бросить. Правда, Марк Твен когда-то сказал, что это делал много раз. Но вот надо сделать это один раз и навсегда.

Алексей Хлестов, певец:

У меня была машина, в которой был запах кожи. Это довольно хорошая машина. И я всегда выходил на улицу, чтобы курить. Чтобы не курить в машине. В один прекрасный день при минусовой температуре - было -29°Ϲ - я подумал: Господи, что ж я делаю! Проще бросить курить!

Ольга Вербицкая, руководитель районной организации Красного креста:

В Логойске мы проводим 19 ноября ежегодно такую акцию - «За чистый воздух города Логойска».