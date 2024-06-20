Прямой эфир

Школьники создали Instagram-аккаунт героев из «Алых парусов»

20 июня 2024 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусское образование – смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».

Нередко в белорусской школе ребята сами предлагают учителю нестандартные решения, как говорится, в духе времени. Почему бы и нет?

Школьники создали Instagram-аккаунт героев из «Алых парусов»-1

Наталья Телепун, заместитель директора гимназии № 1 им. Ф. Скорины Минска:
Давайте с вами не будем описание делать героев из произведения «Алые паруса», давайте сделаем лучше их Instagram-страничку. Я говорю – замечательно. Мы сели вместе, разработали вопросы, и они несколько уроков представляли, тем самым характеризовали героев, то, что нужно было. Привели эту страничку в порядок, чтобы она рабочая была, чтобы лайки ставили. Мы должны быть партнерами. Сегодняшнее поколение детей не приемлет назиданий, они готовы быть партнерами.

Читайте также:

В чем преимущества белорусского дошкольного образования? Рассказал Андрей Иванец

Студенты выходят за рамки шаблона – ректор БГУ о том, как изменилась ситуация в образовании

Дружба с Пекином задает тренды в образовании. Почему изучать китайский – перспективно?

# Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Важно воспитывать ребёнка ещё в утробе? Что показали современные исследования
20 июня 2024 16:01

Важно воспитывать ребёнка ещё в утробе? Что показали современные исследования

Дружба с Пекином задаёт тренды в образовании. Почему изучать китайский – перспективно?
20 июня 2024 15:57

Дружба с Пекином задаёт тренды в образовании. Почему изучать китайский – перспективно?

Студенты выходят за рамки шаблона – ректор БГУ о том, как изменилась ситуация в образовании
20 июня 2024 15:53

Студенты выходят за рамки шаблона – ректор БГУ о том, как изменилась ситуация в образовании