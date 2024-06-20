Школьники создали Instagram-аккаунт героев из «Алых парусов»

Нередко в белорусской школе ребята сами предлагают учителю нестандартные решения, как говорится, в духе времени. Почему бы и нет?

Наталья Телепун, заместитель директора гимназии № 1 им. Ф. Скорины Минска:

Давайте с вами не будем описание делать героев из произведения «Алые паруса», давайте сделаем лучше их Instagram-страничку. Я говорю – замечательно. Мы сели вместе, разработали вопросы, и они несколько уроков представляли, тем самым характеризовали героев, то, что нужно было. Привели эту страничку в порядок, чтобы она рабочая была, чтобы лайки ставили. Мы должны быть партнерами. Сегодняшнее поколение детей не приемлет назиданий, они готовы быть партнерами.

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