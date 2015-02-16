Первый национальный чемпионат по завариванию чая прошел в Минске

Юлия Крепчук, корреспондент:

Еще древние заметили, что чай – это не просто напиток, это целая философия жизни. Сегодня прекрасная возможность это проверить, а заодно ближе познакомиться с чайной культурой в рамках первого национального чемпионата по чаю.

Необычное мероприятие собрало огромное количество профессионалов и любителей чайного напитка. Событие вызвало большой резонанс и, возможно, станет большим шагом в развитии чайной культуры в нашей стране.

Алена Величко, организатор чайного чемпионата:

Одна из целей и задач чемпионата – это объединить людей, которые любят чай, как любителей, так и профессионалов, и показать какие-то новые подходы к тому, как можно заваривать чай, как его вкусно заваривать, как его интересно подавать. И таким образом немножко больше акцента привлечь к теме чая.

Соревнование проводилось по трем номинациям. В номинации «Мастерство заваривания чая» участнику давалось всего 10 минут, чтобы заварить два чая любым способом.

Один чай конкурсанту можно было принести с собой, а вот второй приходилось выбирать из предложенных, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алексей Яковлев, участник чемпионата:

Самым главным ингредиентом в заваривании чая является, конечно, сам чай. Для заваривания я использовал красный чай, который называется «Сяочжун». Это был первый чай, который я принес с собой. И второй чай, который мне выдали здесь, это был чай улун. Это такой средне ферментированный чай. Но, тем не менее, очень вкусный и ароматный.

В номинации «Мастерство чайной композиции» оценивалось искусство подачи чая вместе с необычной закуской. В результате должно было получиться новое гастрономическое переживание.

Свое выступление участники дополняли яркими восточными костюмами, необычной посудой и захватывающими историями.

Анастасия Михалкевич, участница чемпионата:

Чаем я занимаюсь около пяти лет. Я считаю, что это только начало чайного пути. Но с считаю, что самое главное, что дает чай, это состояние, которое мы достигаем, получаем после того, как выпьем чашку чая с другом, с незнакомым человеком, повстречав где-то в чайной комнате. Выпив с незнакомым человеком чашку чая, состояние меняется.

Современное представление о чайной церемонии переплетается с тысячелетними традициями.

В Китае считается, что чайный мастер должен владеть не только искусство заваривания чая, но и знать путь чая. Все это учитывали судьи при выставлении своих оценок.

На их плечах лежала нелегкая задача выбрать победителей, которые будут представлять нашу страну на итоговом чемпионате в Турции.

Денис Шумаков, председатель жюри чемпионата:

Мы прежде всего ориентируемся на здоровый субъективизм судей. В первой номинации, которая сейчас проходила, мы предполагали, что участники чемпионата моделируют подачу чая своим хорошим друзьям. И их задача как людей, которые готовят чай, сделать гостям хорошо. Если судьям было хорошо, они ставили высокие оценки. Если судьями было не очень хорошо, они ставили оценки пониже. Естественно, там есть набор критериев, там чисто гастрономические критерии (вкус, аромат, послевкусие). Мы оценивали харизматичность участников, технику заваривания чая, качество презентации напитка.

Во время чемпионата у гостей была возможность научиться играть в японскую игру «Го», познакомиться с авторской выставкой керамики, продегустировать многочисленные чайные напитки, научить варить пуэр.

Ярким моментом стало выступлении студии индийского танца. Девушкам удалось привнести еще больше восточной магии в атмосферу чемпионата. Гостям это событие явно пришлось по душе.

Юлия Камыш, гость:

Мне очень здесь нравится, такая позитивная атмосфера. Я еще не успела чай попробовать, но, надеюсь, мне понравится. В принципе, мы с друзьями часто ходим в чайные, поэтому такой чемпионат для нас – довольно интересное мероприятие.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Искусство чайной церемонии таит в себе множество секретов и умений. Но чайный напиток здесь – далеко не самое важное. Намного важнее та атмосфера, которая создается вокруг него.