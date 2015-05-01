Школьники Могилевской области к 9 Мая создают «Полотно Победы»

Новости Беларуси. «Полотно Победы» создают школьники Могилевской области. Рисовать на красной и зеленой ткани ученики всех школ Быховского района начали еще три месяца назад.

Каждый лоскут по своему уникален. Здесь и рисунки, и вышитые картины и аппликации.

Сейчас, когда отдельные фрагменты завершены, ребята приступили к самому ответственному моменту: они своими руками соединяют лоскутки в многометровое «Полотно Победы».

Полина Адамченко:

Мы собирались после уроков и думали, что же все-таки изобразить. И мы решили нарисовать 13 городов-героев. Мы очень хотели этим показать, как мы благодарны нашим прабабушкам, прадедушкам за то, что сейчас мы живем в мирное время, за то, что сейчас мы радуемся жизни.

Максим Лесниковский:

Они когда-то защищали нашу родину. Можно поздравить их с этой великой Победой. Это даже не объяснимо, как они переживали эту войну, как им было страшно, как они воевали за нас. Спасибо нашим ветеранам.

9 мая, во время торжественного шествия, «Полотно Победы» пронесут по улицам города в знак благодарности и памяти тех, кто ценой своей жизни и здоровья отвоевал право для своих потомков жить под небом. В последующем «Полотно Победы» станет экспонатом краеведческого музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.